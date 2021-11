Ya hay presupuesto 2022

Después de más de tres días de kilométricas discusiones, la madrugada de ayer la alianza opositora compuesta por el PRI, PAN, PRD y MC se dio por vencida y “bajo” la parte que aún le quedaban de las cerca de 2 mil reservas que habían hecho y dejó el paso libre para que Morena y sus aliados aprobaran el presupuesto de egresos de 7 billones 88 mil millones de pesos del gobierno federal para el 2022.

En las discusiones que iniciaban por la mañana y concluían a altas horas de la noche hubo de todo: panistas y priistas que se disfrazan de médicos, que acudían con un pez en las manos para ponerle calor a la defensa del presupuesto para proteger a la vaquita marina, pero los diputados de Morena, PT y PVEM no se inmutaron, se mantuvieron firmes en su decisión de no dejarse presionar y no cambiar prácticamente ni una coma ni un punto al dictamen del proyecto de presupuesto.

El Instituto Nacional Electoral, a quien le negaron cerca de 5 mil millones de pesos, de los más de 24 mil que pedía para gasto operativo, las elecciones en 6 estados del año próximo y la consulta para revocación de mandato, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Judicatura Federal, con cerca de 3 mil millones de pesos, son las instituciones que salieron más raspadas con los denominados recortes. Les exigen que se ajusten el cinturón.

La oposición, liderada en especial por Marko Cortes del PAN, Alejandro Moreno y Humberto Moreira del PRI, son los que más presionaron, incluso pretendieron chantajear a los morenistas y a todo el gobierno de la Cuarta Transformación, al exigir que se asignarán recursos a los municipios, estados y programas que ellos querían, de lo contrario que ya pueden dar por muerta la reforma eléctrica que tanto le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quieren el regreso de los moches”, los acusaron los morenistas.

Incluso a medianoche del viernes los diputados morenistas y sus aliados hicieron una gran fiesta en el Congreso, al cantarle Las Mañanitas al presidente AMLO, en cumpleaños, lo cual también generó una gran polémica.

El coordinador esta bancada, Ignacio Mier, dice que no quedará ningún sector importante por apoyar, incluso que los estados y los municipios recibirán más dinero, porque el petróleo se cotizó barato y el precio va al alza y los ingresos excedentes se les repartirán.

Casi en automático, en cuanto se aprueba el presupuesto federal inician las discusiones de los presupuestos estatales, entre ellos el de Sinaloa que se vislumbra que en el 2022 será de 60 mil millones de pesos, y después los de los municipios, con la esperanza que todo vaya bien y que aún con la pandemia haya dinero para obras prioritarias y para servicios.

Popurrí. Porteños y visitantes se quejan del abandono en que se encuentra el malecón de Topolobampo, oscuras y sin vigilancia policiaca o de tránsito durante las noches, situación que lo podría volver peligroso. Piden auxilio al alcalde Gerardo Vargas que intervenga porque la vigilancia se retiró a fines de la anterior administración, y con la actual no se ha restablecido.

