¿Ya le tiene esta información el presidente?

El tema del bloqueo ferroviario del Occidente del país, ha tomado dimensiones que yo creo no se las hayan detallado al presidente López Obrador, de acuerdo a sus declaraciones.

Ayer reiteró que hay una responsabilidad del gobierno de Michoacán, lo que Silvano Aureoles rechaza, pero él insiste y documenta, y que no va a utilizar la represión para levantar los bloqueos:

Tenemos autoridad moral suficiente, si no hay razón, no vamos a ceder, es Juárez gobernando:

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

Aseguró que no va a usar a la Gendarmería para desalojar a militantes de la CNTE que mantienen colapsado ese sistema desde hace dos semanas, pero sí les dijo que le bajaran a ese radicalismo,que no tiene nada que ver con la izquierda, y yo conozco esto, -aclaró- y serán mal vistos por la sociedad, se van a desgastar, no puede caer en esta intransigencia.

Y es que al cumplirse quince días de este cierre, le pudo dar estos datos duros: afecta ya al 95 por ciento de la industria de buques portacontenedores de 21 líneas navieras. Los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, sitiados por tren, desembarcan 34 200 contenedores a la semana. Al momento hay diez mil 500 acumulados entre bodegas y patios que obligan a decenas de cargueros a permanecer fondeados, lo que encarece los costos por la tarifa de espera.

Hay 252 trenes parados con más de dos millones de toneladas de carga que equivalen a 35 mil camiones. Entre ellos cuatro convoyes con 40 millones de litros de gasolina que son cuatro veces más de los diez millones de abasto que, por ejemplo, demanda Guadalajara al día. Un tren unitario de carrostanque carga diez millones de litros y equivale a trescientas pipas. Esta situación ya afecta a la economía y puede crear un problema de desabasto, que ya se registra, y que se vivió con las gasolinas y que de no resolverse se extenderá y agravará.

No sé si esta información se la hayan pasado al presidente de la República, pero por si acaso, aquí se la dejo.

Conste que es solo información.

RETALES

1. DERECHO.- El presidente invocaba el principio juarista del Derecho y está claro que en la Ley de Vías Generales de Comunicación, artículo 532, deja la responsabilidad de su funcionamiento en el gobierno federal, que está en omisión, y no en los estatales, como se arguye;

2. ALERTA.- En el frente de las medicinas se podría presentar otro conflicto de abasto por falta de permisos de importación de la Cofepris y los bloqueos de la CNTE, a decir del sector farmacéutico; y

3. RETO.- Desde noviembre lo había denunciado Diego Sinhué, ya gobernador de Guanajuato: el robo de combustible se da desde el interior de la refinería de Salamanca a la que le falta de un elemento, MTBE, con el que se produce la gasolina, que también está atrapado en el bloqueo ferroviario. Y la refinería está parada.

