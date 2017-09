¡Ya ni la muelan!

Resulta que ya entró en vigor el descuento para las personas discapacitadas en camiones urbanos y suburbanos, pero son los choferes quienes no quieren aplicar el 50 por ciento de descuento. Al llamar al director de Vialidad y Transportes, Guillermo Haro, este dijo desconocer el problema y las discapacidades que entran en el programa. Por ello, urge que alguien ayude al funcionario estatal a estar informado sobre lo que sucede con los transportistas. Interesados en echarle la mano al funcionario y mantenerlo al tanto, favor de comunicarse al teléfono 7580900.Urgen los servicios de unos cuantos cobradores con iniciativa y que se puedan convertir en una piedrita en el zapato pa’ los usuarios morosos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), pues se va a actualizar el padrón pa’ tener bien el control de quienes deben su lana a la paramunicipal, y así buscar la recuperación de ese dinero. Si te interesa la chamba o sabes de alguien que le quiera entrar, comunícate con el gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar, al 673 735 08 31.¿Estás tomando cursos de carrocería y te interesa practicar los conocimientos adquiridos? La Alianza de Transporte Urbano en Guasave te tiene la solución, pues con lo traqueteados que están los urbanos, ya urge que alguien se digne a darles una manita de gato. Si te interesa, contacta al chaca de la Alianza, Marco Antonio Báez Rochín, al teléfono 872 76 06.Las constructoras que tienen a cargo la rehabilitación de las calles en el Centro Histórico de Mazatlán nuevamente quedaron mal y pidieron más plazo para entregar la obra. Los constructores le echaron la culpa a las lluvias que cayeron en esta semana, sin embargo, es conocido que en algunos tramos de calle trabajaban con poco personal o, de plano, solo unas cuantas horas. Para verificar que la instalación de la piedra pórfida esté bien hecha y nivelada, la dirección de Obras Públicas está solicitando ingenieros con experiencia, para que luego no salgan con que a Chuchita la bolsearon. Los interesados deben de buscar a Joel García Regalado, el chaca de Obras Públicas Municipales en el Ayuntamiento, o contactarlo al número 669 915 8000.Urgen unos buenos guardias de seguridad pa’ que estén bien atentos de cualquier ‘malilla’ que le quiera robar o hacer daño a la raza de la colonia Texas, ya que los amantes de lo ajeno no dejan de hacer sus fechorías por toda la comarca y desembolsan a todo el que pasa por las zonas oscuras de la zona. De paso, también se solicitan unos buenos limpiadores que le sepan bien machín al jale de limpiar solares baldíos, pues los cholos los usan pa’ esconderse y atracar mejor a sus víctimas. Si usted le sabe a la chamba de guardia o sabe de alguien que le interese, favor de echarle la llamadita a Carlos Alberto Acuña Ronquillo, dire de Seguridad Pública, al 01 668 8152736, o si le interesa la otra chamba, llámele a Mario Augusto Monreal Loera, dire de Servicios Públicos, al 01 668 8164009.