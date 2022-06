Ya no seas tan conformista

Hoy quiero platicarte de algo que me mueve, me brinca y me incomoda demasiado en mi ciudad, se trata del cuidado de los espacios públicos. Por mucho tiempo trabajé con personas de otras ciudades con una visión impresionante de la creación y mejora de espacios públicos de esparcimiento y áreas naturales, a través de los años solo veo que en mi ciudad seguimos actuando con completo desinterés, ignorantes y con tal desgano que entristece, mucho deja de qué hablar la conciencia del cuidado y mantenimiento de los ya existentes y es triste ver que tenemos un potencial inimaginable como ciudad y lo estamos desaprovechando año con año, porque las prioridades de la sociedad y de nuestro gobierno están en otros temas, pero lo peor es darnos cuenta de lo conformistas que somos, somos tan pocos los que exigimos espacios públicos dignos, y somos tan pocos los que pedimos que se aterricen programas para mitigar nuestro impacto ambiental en las maravillosas áreas naturales de nuestro municipio.

Tenemos áreas que necesitan un plan de acción claro y a largo plazo, el malecón María del Rosario Espinoza, playa Las Glorias, la bahía de Navachiste, por mencionar algunas, ya que todas estas áreas están semiatendidas y la razón es que somos conformistas, nos conformamos con fotos en las redes sociales, fotos de unos simples andadores de tarimas que no son completamente funcionales, nos conformamos con fotos de las brigadas de limpieza de residuos, nos conformamos con fotos de minicampañas de arborización a las que no se les da seguimiento, yo me pregunto, ¿seguiremos conformándonos con fotos?, porque la realidad es que lo que necesitamos es un plan de acción, mejora, concientización y mantenimiento.

Así que creo que todos deberíamos sentir tristeza, más en este mes, ya que el día 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y fotos de una simple caminata no van a hacer la diferencia para mejorar nuestros espacios públicos y áreas naturales.

No sé si tú sepas, pero la ONU ha dejado muy claro que solo tenemos 10 años para restaurar el planeta, y creo que especialmente en este mes, debemos encausar acciones que nos permitan actuar urgentemente, este mes es para que hagamos un plan de acciones personal, familiar, gubernamental y social, públicos y naturales. Te invito a dejar de ser conformista y compartir esta nota con el hashtag de la ONU #UnaSolaTierra