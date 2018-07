¡Ya paren de mentir!

Una mentira detrás de otra. Esa es la historia del naciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a solo 19 días de una victoria histórica.Por eso –por las elevadas esperanzas que desató–, debemos preguntar: ¿a nadie, en el equipo del nuevo presidente, le importa poner orden? Parece que no. ¿Imaginan ese caos ya iniciada la nueva gestión federal?Parece que en el equipo del futuro presidente nadie entiende que un gobierno de mentirosos y rapaces –por muy popular que sea–, no prolongará por mucho tiempo la “luna de miel” con los ciudadanos que lo llevaron al poder.Por eso obliga repreguntar: ¿de qué tamaño es el escándalo de las mentiras?1.- Ayer el INE confirmó que Morena sí financió actividades electorales con el fideicomiso de casi 80 millones de pesos creado para los damnificados. El INE impuso una multa de casi 200 millones de pesos. Mintió AMLO en un spot en donde prometió que el dinero sería para los damnificados. ¿Tenemos un presidente mentiroso?2.- Horas antes, el sacerdote Alejandro Solalinde debió reconocer que mintió sobre un supuesto acuerdo entre el EZLN y el gobierno de AMLO. El escándalo se produjo luego que los zapatistas acusaron al cura de mentir y engañar a la opinión pública, ya que no han reconocido al gobierno de AMLO.3.- En la misma semana, el Vaticano desmintió a la colaboradora de AMLO, Loretta Ortiz, quien mintió cuando aseguró que el papa Francisco participaría en las mesas sobre la amnistía a criminales.4.- El lunes, el INE tiró las promesas de consulta ciudadana formuladas por distintos colaboradores de AMLO, quienes gritaban “consulta popular” para el nuevo aeropuerto, la reforma energética, la reglamentación de la mariguana y muchas otras promesas de campaña. La consulta solo se puede llevar a cabo en una elección federal, como la de 2021.5.- En la misma semana, Gerardo Esquivel, asesor económico de AMLO, dijo en Televisa que el virtual presidente nunca prometió bajar los precios de la gasolina, la luz, el gas y el diésel. Lo apalearon en redes, por mentiroso, y reapareció un video en donde AMLO hace tales promesas.6.- La semana pasada también fue de escándalo, ya que luego de dar a conocer los 50 lineamientos contra la corrupción, AMLO designó embajadora de México en Washington a su tía política, Martha Bárcena. El numeral 26 de los lineamientos prohíbe a todo servidor público del gobierno de AMLO contratar a parientes.7.- Y ya no hablamos de feas mentiras como las de bajar el precio de la gasolina, de tirar la reforma energética, cancelar el aeropuerto, vender el avión presidencial, desaparecer el Cisen, mandar al olvido al Estado Mayor presidencial y lograr un crecimiento económico de 4 por ciento anual, a partir de 2019.Resulta que a 19 días de la arrasadora victoria de Morena y de su candidato, se han caído casi todas las promesas de cambio, las ofertas de campaña y crece la percepción de que llegarán al poder un puñado de improvisados incapaces de explicar todo lo que prometieron.Al tiempo.