Ya pasaron dos años de la partida del Chuchuy

La semana pasada se cumplieron dos años del lamentable fallecimiento del profesor Jesús Acosta Barrera, mejor conocido cariñosamente con el apodo del Chuchuy, quien fuera el fundador del Torneo de los Barrios de EL DEBATE, que en la actualidad es el más importante a nivel zona noroeste y ya con 44 años de existencia.Su numerosa familia que siempre lo apoyó en las buenas y en las malas le ordenó una misa en la capilla de Cristo Rey de la colonia Burócrata, lugar en el que radicó toda su vida el profe Chuchuy, del que tenemos muy buenos recuerdos, porque fuimos su colaborador por varios años en el fut de los Barrios; pero, sobre todo lo vimos como un maestro por los buenos consejos que nos daba.Todavía sigue presente en nuestra memoria, la forma tan especial de trabajar del Chuchuy Acosta en su calidad de coordinador general de este magno evento, a todo le encontraba una solución pronta y todo mundo quedaba contento.Pero más no sorprendía que prácticamente con un equipo muy reducido de colaboradores y sin los avances tecnológicos del presente, el profe Jesús Acosta era capaz de navegar a más de 300 equipos de todas las categorías.Así era el Chuchuy Acosta, desinhibido, bravo y trovador, pero un excelente amigo, consejero y de un inigualable humor.Y desde luego, lo seguiremos teniendo en un lugar especial en nuestro baúl de los recuerdos, porque en verdad era un gran viejo.. Luis Santos Castro es otro de los jugadores de la vieja camada que sufrió el fin de semana anterior un desvanecimiento, cuando se jugaba un partido amistoso de la categoría Platino Plus en la cancha dos de Ciudad Universitaria.El apodado Chapulín Santos, quien defiende los colores de la UAS fue atendido en una clínica y se le diagnóstico que el problema se produjo por una falta de hidratación y al parecer ya se encuentra estable y solo fue el susto.Qué bueno, pero no va de menos reiterar a todos los “rucos” mayores de 50 años que siguen jugando con estos calorones, que aumenten sus medidas de precaución y eviten sobresaltos como el que le pasó a Santos.. Ya se me hacía raro que estando a mediados de año, que Dolores “Oh Lolo” Ibarra, el mero chaca de EBI Contadores-Banquetes Lolys de la Liga de los 60 y Más no comenzara su carnaval de festejos al que nos tiene acostumbrados.Pues bien, ya nos quedamos tranquilos, porque el día de ayer ya nos habló para invitarnos a su cumpleaños que festejará el próximo fin de semana con su numerosa familia y amigos. Y todavía falta el de San Barlolo, del día 24 de agosto en Aguaruto. Ay, Diosito.