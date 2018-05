Ya pinta más formal lo de los cursos de futbol

La apertura de las carreras del sistema nacional de capacitación en esta ciudad, que avala la Federación Mexicana de Futbol y que impulsarán de manera conjunta el Club Dorados de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es un asunto que ya comienza a tomar la relevancia de su proyecto.En efecto porque el club profesional de la localidad envió un boletín en el que da a conocer que el próximo martes estará en esta ciudad Juan Ignacio Palau, director deportivo de Xolos de Tijuana y accionista del Gran Pez, quien junto con las autoridades universitarias anunciarán de manera oficial lo citado en líneas arriba.La importante reunión para los medios de comunicación se realizará en la sala de prensa de los Dorados a partir de las 11:00 horas, recinto que seguramente se llenará, ya que la información que se dará nos parece de suma importancia.Sí porque ahí se hablará de los tres programas que se contemplan, tales como: Escuela Nacional de Directores Técnicos (Endit), Escuela Nacional de Preparadores Físicos (Enprefi) y Escuela Nacional de Árbitros (ENA).Cabe mencionar que de los cursos antes citados, aquí en Culiacán se tuvo el del Endit, escuela que creó Mario Alberto Lamia y de donde surgió la primera generación de técnicos profesionales en el estado de Sinaloa, entre ese grupo de egresados recordamos a Manuel “Mey” Díaz, Alejandro “Charol” López, Jaime “Negro” Loeza Rodríguez, Luis Buelna, Antonio Garcés , Marco Rodríguez, Salvador Hernández, Luis Martín Ríos, Oswaldo Bravo, Bernardino Chávez, Salvador Medina y el exfutbolista profesional Guadalupe “Lupillo” Castañeda.. Checando el presupuesto que maneja la Liga Municipal de futbol categoría Ultra Plus, la cual aglutina a los jugadores de mayor edad (68 años y mayores), los 6500 pesos que cubren toda la temporada nos parece una cantidad módica si lo comparamos con otros circuitos.Sin embargo, en nuestro punto muy particular y por la edad que tienen cada uno de los futbolistas, la directiva y delegados de los cinco equipos deberían incrementarlo un poco más y ese gasto adicional les serviría para contratar el servicio de paramédicos.El único torneo no oficial de Culiacán, la Careada de los Jueves, cuenta con dos paramédicos jornada tras jornadas y sus servicios la verdad han sido de mucha ayuda para los propios jugadores, ya que en cuanto sufren una lesión son atendidos de inmediato.A los muchachos se les ayuda con 300 pesos a cada uno por los cuatro partidos y sinceramente el gasto que realizan los delegados de los ocho equipos se puede considerar como una buena inversión. Y no solo el mensaje es para la directiva Ultra, sino para todos los torneos polillas porque la salud de un jugador no tiene precio y estamos seguros que este gasto es menor al que hacen con la compra de las chelas bien frías.