Hoy hace 36 años, y miren. Florestán.

El fin de semana fue de vértigo para la política en todos los frentes, lo que confirma que ya prendieron el ventilador y lo que está volando no es lodo porque hiede.



Todo comenzó el jueves cerca de la medianoche con la elección del panista Ernesto Cordero, con solo cinco votos de su bancada más los del PRI, PRD, Morena y Verde, como presidente de la Mesa Directiva del Senado, opositor a Ricardo Anaya, que no lo quería ahí, en su proyecto por la candidatura presidencial del PAN y partidario de Margarita Zavala.



Esto llevó a que al día siguiente en la Cámara de Diputados, Anaya bloqueara con otros opositores la conformación de su Mesa Directiva, que ya habían acordado que la presidiría el priista Jorge Carlos Marín, lo que impidió que por primera vez en diez años, un secretario de Gobernación acudiera a entregar un informe de gobierno por decisión del propio Miguel Ángel Osorio Chong, a falta de órgano de gobierno que lo recibiera.



El PAN ya ardía, y Zavala y los suyos lo emplazaron dejar la jefatura del partido y definirse como precandidato, lo que rechazó, y Roberto Gil Zuarth, con otros cuatro senadores, tachados de traidores, lo denunciaron por montar esta crisis a fin de ocultar la denuncia de sus bienes a lo que respondió con el inicio del procedimiento de expulsión y la exigencia de un fiscal no carnal.



Enfrente, Morena rechazaba el planteamiento de Ricardo Monreal de reponer el procedimiento para elegir a su candidato al Gobierno de Ciudad de México, con lo que formalizaba su salida, y daban la bienvenida a René Bejarano, que nunca estuvo fuera, y a su esposa Dolores Padierna, obligando a otro cambio en la coordinación en el Senado de la diezmada bancada del PRD, partido, éste, que aprobaba el Frente Amplio Opositor para la elección presidencial, a la que anoche se subía el PAN.



Así fue el fin de semana previo al inicio del proceso electoral el viernes próximo, cuando no hemos visto ni imaginado, siquiera, nada de lo que vamos a ver cuando suban la potencia del ventilador que ya prendieron y esparcen los detritus.

RETALES



1. DEBATES.- Esta tarde, el INE definirá ajustes a los debates y buscará aumentarlos de dos a tres y desalmidonarlos;



2. ENCUENTRO.- Muchas gracias, Don Claudio, saludó el presidente Peña Nieto a Claudio X. González, al terminar el informe en Palacio, donde tuvo un lugar de privilegio: frente a él, y solo detrás de su familia; y



3. PROTOCOLO.- Solo los bisoños se asombran que Luis Videgaray forme parte de la comitiva presidencial a China, que es el canciller cuando el otro acompañante oficial es Aurelio Nuño.



Nos vemos mañana, pero en privado.