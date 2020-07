Ya quieren que reabran los juzgados

Abogados organizados y libres pugnan porque reinicien las labores en los juzgados con todas las medidas contra el coronavirus

Presencia. El presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, no desperdicia oportunidad para tener presencia mediática. Aprovechando que muchos negocios no se recuperan por la incapacidad económica de la sociedad, Estrada Vega cuestionó el plan de recuperación tras la reapertura de la economía en Sinaloa. Por un lado, la intención del líder panista es dejar en evidencia al gobierno estatal porque anunció apoyos a la clase empresarial que no se ven y, por el otro, quedar bien con los propietarios de las empresas chicas, medianas o grandes para presionar para que se destraben los programas de respaldo. En realidad, el exalcalde de Choix está en la ruta de aparecer como un real opositor de cara al proceso electoral del 2021.



Por su lado. Pero los priistas también le hacen su luchita para posicionarse. Por ejemplo, en Ahome los líderes del tricolor, Dulce María Ruiz y César Emiliano Gerardo, organizaron un evento de apoyo a los propietarios de vehículos ante el problema del coronavirus. Ofrecieron el servicio gratuito ayer de sanitización de los vehículos en el partido. En dos horas, tiempo que duró el servicio, dicen que las filas de carros no se hicieron esperar. No cabe duda que los líderes de los partidos se las averiguan para ganar adeptos.



A fines de año. Hasta los oponentes reconocen que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente terminó por crear las condiciones para el proyecto de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Y es que el director general de GPO, Arturo Moya Hurtado, se echó a la bolsa a los pobladores, sobre todo indígenas, que viven en las comunidades aledañas al proyecto a quienes les llevó un programa asistencial y humanitario de apoyo alimentario ante el problema del coronavirus. En realidad, solo les resta sortear dos amparos que están en un juzgado de distrito para que se concretice el proyecto millonario y que generará más inversiones. Sería el detonador de esto. Dicen que Moya Hurtado le apuesta a que para fines de año empiece a ejercerse la inversión que el Banco de Reconstrucción de Alemania está puesto para financiarla. Bueno, si es que el juzgado de distrito empieza a funcionar en forma normal porque si antes del Covid la hacía de cansada para resolver los juicios, con el virus encima, peor.



Reapertura. Los abogados libres de esta ciudad están presionando para que los juzgados reabran con el fin de que los juicios sigan su curso y se procure justicia. Para ellos, las actividades se pueden reiniciar con los protocolos para prevenir el coronavirus. Hay voces de abogados que han pugnado por la reapertura en los juzgados penales, civiles y federales, a los que se suman quienes están en colegios de abogados y libres. Hoy en la mañana los líderes de abogados Luis Alfonso Bojórquez, César Luis Vea Vea, entre otros, ofrecerán una conferencia de prensa en conocido hotel para fijar su posición al respecto.



Otra vez. Por cierto, ya uno de los abogados salió con el mismo cuento de siempre en los procesos electorales: que quiere aparecer en las boletas electorales del 2021. Que la quiere de alcalde, lo que muchos lo tomaron a botana. Algunos ya están esperando que salga el otro con ese mismo perfil: el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, que cojea de la misma pata. Nadie los toma en serio, pero de que tienen derecho a soñar y a tirar sus “rollazos”, lo tienen. Alimentar el ego y su protagonismo es lo único que ganan, pero también su frustración cuando terminan por hacer el ridículo.