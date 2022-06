Ya sacaron a Cuen, a Estrada, sigue el Químico

Pleito intestino. La guerra al interior de Morena en Sinaloa ya suma dos caídos. Y el que sigue es el Químico. El líder de MC en Sinaloa, Sergio Torres, se refirió ayer en su Conferencia Naranja que al interior de Morena Sinaloa se libra un “pleito intestino”, del poder por el poder. Ya se vio con el caso del hoy exalcalde de Culiacán desaforado Jesús Estrada Ferreiro y con Melesio Cuen retirado de la Secretaría de Salud y vapuleado por el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Aguantó Cuen hasta donde pudo. Estiró la liga al máximo, soportando agravios y descalificaciones, hasta que finalmente Rocha Moya ordenó cesarlo. En este pleito destaca Torres, es una lucha “del poder por el poder. No les interesa la gente. Y el que sigue es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Y a Sergio Torres no le falta razón al vaticinar que pronto el Químico correrá la misma suerte que Estrada Ferreiro. Y es que el alcalde de Mazatlán ha hecho todo lo humanamente posible para que se le aplique la ley. Y todos sus abusos, excesos y violaciones a la ley están documentadas y en manos de las instancias que deben de resolver y actuar en consecuencia. El asunto de fondo es hasta dónde estará dispuesto a llegar el gobernador en el caso de Mazatlán. Porque si es parejo, el Químico ya lo hemos dicho, tiene acusaciones de mayor peso que las que llevaron a Estrada Ferreiro al desafuero. El Químico, desde su primer paso por la alcaldía, debió de haber sido sujeto a desafuero. Pero el Congreso del Estado, con mayoría de Morena, no se animó a aplicar la ley. Hoy, se supone que las cosas son diferentes.

Si se aplica el criterio del líder del Congreso del Estado en Sinaloa, Feliciano Castro, de que se comete un delito al adjudicar una obra sin haberla licitado, el alcalde de Mazatlán ya está frito. Y como el tema que ocupa la atención de muchos es la compra directa por más de 400 millones de pesos autorizada por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, sin licitar. Entonces la opinión de Feliciano Castro de que “eso es delito. Es violación a la legalidad. Por lo tanto, no debe quedar impune ninguna práctica de esta naturaleza” sería considerado como un mensaje para el Químico. Y abre la posibilidad de que el Congreso y la ASE actúen en defensa del erario público de Mazatlán. Feliciano Castro confirmó que un grupo de regidores de Mazatlán presentó una denuncia específicamente por el tema de los 400 millones de pesos ante la Auditoría Superior de Sinaloa. Y la ASE está en estos momentos revisando el tema. También un grupo de la sociedad civil de Mazatlán presentó demanda ante la ASE por el mismo tema. Precisó que en el Congreso del Estado no hay solicitud de juicio político contra el alcalde de Mazatlán. Lo que hay es una investigación específica de la Auditoría Superior.

En el norte del estado asesinan brutalmente a una maestra. Un compañero de trabajo es señalado como responsable. En el centro del estado, balaceras en bares. En el sur, la desaparición de jóvenes que se han multiplicado desde la pasada Semana Santa. El más reciente, el de Mario Eduardo Salas, que es buscado por familiares y amigos. Esto es “estar bien”, como dice el gobierno. Pregúntenles a los familiares de las víctimas.