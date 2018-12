Ya tiene rato el pendiente, y es hora que no lo resuelven

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y la tesorera Isel Guillermina Soto González, todavía tienen mucho que dar a conocer a la ciudadanía por el asunto pendiente de los aviadores del Ayuntamiento que han obtenido beneficios y un pago de las nóminas del Ayuntamiento, con sueldos en cantidades exageradas que se han mantenido por muchos años y sin trabajar. El alcalde ya tiene muchos días y aún no resuelve esta situación, por lo que si usted se encuentra en el mismo caso y busca una aclaración, haga el favor de comunicarse con el alcalde al ‘fon’ (667) 169 76 56.

> Reteamolados y sin apoyo

En la colonia Ferrocarrilera de Los Mochis andan bien urgidos viendo si alguien les tiende la mano aunque sea con escombro pa’ echarle a sus calles, al menos en las principales, porque están hechas un cochinero con las lluvias que cayeron hace unos días. Y es que gobiernos van y gobiernos vienen, y ellos siguen igual de amolados, enfrentando la misma situación temporada tras temporada. Ahí si puede, échele un ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Obras Públicas de Ahome, Carlos Julio Fierro Serrano, al (668) 816 50 06, pa’ ver si puede mejorarles el producto y llevarles cuando menos unos dompes de balastre.

> Apestosa Navidad

Los que siguen sin tener respuestas y con el mismo problema de derrame de aguas negras son los vecinos del callejón Brown, en la colonia 6 de Enero, que colinda con el Barrio 44, en Guasave, donde no piden regalos esta Navidad, se conforman con que las autoridades se pongan las pilas y le den solución al problema añejo que los tienen enfermos, con dolor de cabeza y hartos por los fétidos olores. Pero como pareciera que no tienen pa’ cuándo, ahí si quiere hacerles la Navidad, ya que en la Jumapag nomás no se ponen las pilas, puede hacer que no la pasen tan mal donándoles un saquito de cal pa’ controlar los fétidos olores. O llame al (687) 871 18 57, pa’ que se sume al reporte del desperfecto, el cual ya se ha hecho un ‘titipuchal’ de ocasiones.

> En el abandono

En Mocorito ya son muchos años que está en el abandono el mercado de la sindicatura de Pericos, donde solo el 30 por ciento de los locales están en funcionamiento. Es por eso que el presidente del Pueblo Mágico, Guillermo Galindo Castro, anda muy interesado en su rescate y ha convocado a las empresas de la construcción a mostrar sus ofertas para echar a andar el proyecto. Interesados comunicarse a las oficinas del alcalde, al número telefónico (673) 735 02 92.

> Se está haciendo bola el engrudo

Si conoce una de esas casas bancarias que dan créditos con módicos intereses, por favor llámele al alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave, quien no halla la puerta con las deudas que heredó de la anterior administración. Los trabajadores del Ayuntamiento no han cobrado las dos últimas quincenas y los obreros de la Junta de Agua Potable están por iniciar un paro, pues tampoco han recibido su pago. La situación se está poniendo color de hormiga, así que aquí le dejamos el ‘fon’ del alcalde por si se anima a llamarle: (695) 953 00 19.