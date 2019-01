Ya viene AMLO

Más que confirmada la agenda de la gira de trabajo que hará por Sinaloa y Nayarit a partir del viernes 25 el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuyos detalles dará a conocer hoy el delegado federal Jaime Montes. “Trae muchas inversiones, no le saca a las manifestaciones, pero no dará marcha atrás en la eliminación de las cuotas de recursos a organizaciones políticas y clientelares”.

El viernes, AMLO llegará en vuelo comercial a Mazatlán, de ahí se trasladará por carretera a Nayarit a supervisar los avances de los apoyos a las familias damnificadas por el huracán Willa, por la tarde noche regresará a pernoctar en el puerto y el sábado visitará la presa Santa María y el proyecto turístico de playa Espíritu, luego viajará a Culiacán donde pondrá en marcha el programa de bienestar de ayuda a adultos mayores.

El domingo viajará a Mocorito donde junto con su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez, y el director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo, iniciará el programa Memoria histórica del pueblo de México, de fomento a la lectura y se exhibirá la película El ciudadano Buelna.

El mismo domingo a las 13 horas presidirá un acto en el estadio de Guasave donde se pondrá en marcha el programa de rescate del campo con el que se apoyará a los campesinos de menos de 5 hectáreas.

También habrá apoyos para la agricultura comercial, pero estos se darán a conocer después. Lo acompaña el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.

Jaime Montes explica que López Obrador no teme a las manifestaciones, que su gobierno escuchará a todos, pero que quede claro que ya no habrá apoyos a través de las organizaciones campesinas priistas o de ningún partido político, como la CNC o Antorcha Campesina. No se cederá a chantajes y que recuerden que sus líderes son los que apoyaron y aplaudieron el desmantelamiento del campo que hicieron en su tiempo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



Popurrí. De pronto y como por arte de magia se alinearon todos los astros y por unanimidad, con la asistencia de los 40 diputados, fue aprobado el presupuesto para el 2019 con las reasignaciones de poco más de 800 millones de pesos que ya habían sido negociadas entre los funcionarios estatales y la bancada de Morena que encabeza Graciela Domínguez.

Los acuerdos previos para la aprobación se pueden calificar como salomónicos, para que nadie quedará sentido y solo fue cuestión de trámite ya que por la mañana el dictamen también se aprobó por unanimidad en la Comisión de Hacienda, luego paso al pleno, y se dan en vísperas de la visita a Sinaloa AMLO.



GALLERO. El presidente del PAN, Ariel Aguilar, se estrena con una conferencia de prensa en la que de entrada pretende “amarrar navajas”, exhortando a la síndica procuradora Angelina Valenzuela a que audite las obras del mercadito Independencia que dice debieron haber concluido a fines del 2017 y que están paralizadas. Presume que andan volando cerca de 5 millones de pesos que se debieron invertir en la obra.

“Que explique lo de la “Chapo diputada”, contestan los morenistas al diputado panista Carlos Castaños, quien ayer los acusó de andar en precampaña.