Ya viene el primer gran torneo masivo de futbol

Nos enteramos que ya se iniciaron los preparativos de lo que será la segunda edición de la Copa Stanza 2019, que vendrá a convertirse en el primer evento masivo del futbol de aficionados con corte a nivel internacional y que presenta algunas interesantes novedades.

Una de ellas es que para el venidero evento se integrará la categoría de Primera Fuerza Libre, algo que ven dará otro plus a este circuito, pues se espera que vengan a Culiacán conjuntos de buen nivel competitivo de otros estados.

Se maneja que la Copa Stanza se desarrollará en la Semana de Pascua, allá por el mes de abril, y los organizadores pretenden aumentar la cantidad de equipos que participaron en la primera que se realizó el año pasado. De Gringolandia ya se tiene asegurada la participación de los Morros de Phoenix, Arizona, que jugarán en el cuadrangular de los 50 Años y Mayores, y a nivel nacional vendrá a Culiacán el seleccionado de Monterrey. Pero toda la información oficial en torno a tan magno evento se dará a conocer en una conferencia en la que estarán presentes todos los medios de comunicación de Culiacán.

Muy bonito. Para todos aquellos aficionados que estuvieron presentes en el homenaje póstumo que se le organizó a Agustín “Tronco” Briseño, símbolo del futbol de Tierra Blanca, durante la pasada final de la Liga Municipal Platino Plus y no escucharon bien el bonito texto que leyó Héctor Javier “Miny” Reyes, otra leyenda del fut local, a continuación se lo damos a conocer íntegramente.

Cuando un amigo se va también se acaban sus sueños. Hoy murió una gran leyenda: el Tronco Agustín Briseño. Apenas va a ser un año de tu grandioso homenaje, me da gusto que fue en vida, pues feliz lo disfrutaste. Lograste bastantes triunfos en tu etapa deportiva, jugando con Tierra Blanca, el equipo de tu vida. Las Bombas fue el escenario, esa cancha majestuosa, cancha donde quedaron plasmadas tus más grandiosas hazañas. Amigo y gran futbolista, excelente jugador del equipo Tierra Blanca, siempre fuiste goleador. Gracias por lo que nos diste, por tus momentos de gloria, pues celebramos contigo infinidad de victorias. Fuiste grande entre los grandes, por todos reconocido, un jugador impecable, admirado y muy querido. Tierra Blanca está de luto, lloran y guardan respeto pues acaban de perder a su hijo predilecto. Tu compadre Valenzuela se encuentra muy afligido, no es fácil decir adiós a su amigo consentido. Dejaste buena enseñanza para el Mois, Beto y Omar, pues los tres sobresalieron jugando profesional. Se ve bien que ya vas al cielo, Dios escoge a los mejores, allá te espera con nuestro amigo Félix Torres. Vete tranquilo, Agustín, a la casa del Señor. Por siempre recordaremos al famoso goleador. Este año 2018 nos dejó muchas tristezas, se murió Agustín Briseño y también Pery Meza. Con lágrimas en los ojos te damos la despedida. Ánimo, hijos, hermanos y tú, Lupita querida. Si hay alguien que lea y pregunte lo que aquí ha quedado escrito es un amigo del Miny Reyes y compadre del Katito. Descanse en paz quien fuera un gran jugador, el tremendo Tronco Briseño.