Yankees y M. Rojas jugarán en Londres

“Mi esposa no me soporta cuando estoy borracho, y yo no la soporto a ella cuando estoy sobrio”… Trapichito.--o-o-o-o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) ** A Ronald Acuña (Bravos) lo bajaron a las Menores cuando tenía mejor promedio al bate que todos en estos entrenamientos, 432 y cuatro jonrones en 16 juegos… ** Yankees y Medias Rojas jugarán en Londres en junio de 2019. Serán dos encuentros, válidos para la temporada, en el London Stadium, casa de los Juegos Olímpicos de 2012… ** Cómo estarán los Mets sobrados de pitchers abridores, que no obstante estar lesionado Jason Vargas, van a comenzar con cinco en la rotación, Matt Harvey, Noah Syndergaard, Jacob DeGrom, Steve Matz y Zack Weeler… ** La persona de habla hispana con más dinero es el español Amancio Ortega, 70 mil millones de dólares, quinto en la lista; el primero de Latinoamérica, Carlos Slim, mexicano, 67 mil 100 millones, sexto en la lista; el más rico del mundo es el estadounidense, Jeff Bezos, 112 mil millones; Bill Gates (USA) es segundo, 90 mil millones. Entre los primeros 20, hay tres damas. Información de Forbes de abril… ** El mánager Aaron Boone (Yankees) comentó ayer que posiblemente el shortstop holandés Didi Gregorius sea su tercer bate, lo que le ubicaría entre Aaron Judge y Giancarlo Stanton, el sueño de cualquier joven bigleaguer.-o-o-o-“Sufrí un accidente, llamé a mi empresa de seguros y me respondieron que ellos no eran culpables”… Dick Secades.--o-o-o-o-** La mudanza de las oficinas de la Liga Mexicana del Pacífico a Guadalajara se debe a la mejor ubicación en pleno centro de México. De todas maneras, necesitarán varios meses para la transición, que esperan se complete antes de inaugurar el próximo campeonato, en octubre… ** Los venezolanos Henderson Álvarez, lanzador de Valencia; y el utility barquisimetano, Carlos Rivero, son mencionados por Puro Beisbol, entre quienes pueden ser figuras notables de la temporada de verano en México. Y resaltan que provienen de Grandes Ligas… ** Los Orioles y Alex Cobb amanecieron ayer a punto de firmar contrato. El lanzador derecho, de 30 años, es el mejor agente libre que queda en el mercado, y ha insistido en que quiere una negociación por cinco o más años. Ha lanzado 700 innings, para récord de 48-35, 3.51. El año pasado con los Rays, cobró 4 millones 200 mil dólares… ** La historia de los actuales y los futuros Yankees acaba de aparecer en un interesante libro titulado The Baby Bombers, de Bryan Hoch. Predice él la nueva dinastía, en manos de Aaron Boone.-o-o-o-o-“Don Franchasco mencionaba en su programa Las Siete Maravillas del Mundo y se nombró él dos veces”… Pantaleón Richardson.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.