“Yiyo”, el polémico. Al que parece que le ha dado por repartir culpas sobre la difícil situación financiera en la que se encuentra el Ayuntamiento es el alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique “El Yiyo” Moreno Guzmán. Y es que al regresar de la contienda en la que perdió la oportunidad de reelegirse para la alcaldía, acusó a la ahora exalcaldesa Fernanda Oceguera Burques de saquear al menos 2.5 millones de pesos de las arcas municipales. Ahora, más recientemente ha señalado a la regidora del PRI, Belinda Lerma Quevedo, de desviar los recursos destinados para la remodelación del mercado municipal. Así es como en las últimas semanas, “El Yiyo” ha mantenido al Ayuntamiento en medio de la polémica y las versiones de corrupción.

Locatarios temerosos. Y a propósito de Escuinapa, el fin de semana, los locatarios del mercado municipal dieron su aval para iniciar la segunda fase de la obra de regeneración. Los comerciantes se organizaron para detener los trabajos hasta que se les dieran garantías de que una vez más los retrasos en los trabajos no los van a mantener fuera de ese recinto. Y no es para menos, tomando en cuenta que la primera fase de las obras duraron ¡dos años!

Esperan que sea la buena. Luego de que en más de una ocasión el gobierno estatal y el federal anunciaran que ahora sí era la buena, que ya los pagos a los diversos productores del estado, entre ellos de maíz, iban a comenzar, de nueva cuenta la semana pasada no pudo ser. Esta vez, el pretexto fue que tenían algunos problemas con los trámites. Por fin, entre que son peras o manzanas, la bolsa que está pendiente de 126 millones de pesos comenzará a dispersarse al parecer esta semana, por lo que los productores esperan que esta semana sea la buena y los pagos se emitan.

La rifa del tigre. El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Raúl Elenes, debe de estar midiendo la magnitud de la tarea que le tocara asumir como próximo delegado nacional de pesca. Y para muestra están los conflictos que han mantenido tomadas las oficinas de la Conapesca.

Críticas al gobernador. La grandes sumas de dinero que está gastando el Gobierno del Estado no están dando resultado, y prueba de ellos es que no se ha podido erradicar el robo de vehículos ni los asesinatos. Por esta razón hay líderes sociales, como Leonel Aguirre, que pide que se revise esta estrategia y se fortalezca más a los policías y se deje de gastar más en las fuerzas federales. Otros líderes sociales critican que se haya gastado tanto en drones que no han dejado ningún beneficio, por lo que piden al gobernador Quirino Ordaz Coppel dejar de despilfarrar el dinero en acciones de seguridad fallidas y que mejor dedique estos recursos en la reconstrucción social y atención a víctimas.

Entre la duda y la esperanza. Inició el ciclo escolar, y el aumento al transporte público no llegó. Esto mantiene esperanzados a muchos usuarios de que la tarifa actual continúe por algunos meses más, ya que subirlas sería un golpe letal a sus bolsillos. Es sabido que por lo regular, los concesionarios no incrementan el aumento al transporte cuando hay clases porque los estudiantes se revelan, sobre todo ahora que están pidiendo que sus tarifas se incrementen un 50 por ciento.