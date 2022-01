Zamora afirma que se reunió con Malova a petición de él y dirigente del PRI.

audima

“Me reuní con Malova porque él me lo pidió”. El encuentro entre el senador Mario Zamora y el exgobernador Mario López Valdez pareciera que sacudió el avispero. Zamora acudió a Los Mochis, donde se realizó el encuentro. Precisa Zamora que fue invitado por Bernardino Antelo Esper y por César Gerardo Lugo, dirigente priista. Zamora afirmó que como senador es parte de su responsabilidad atender y escuchar a cualquier ciudadano. Y por supuesto, tratándose de un exgobernador (Malova), de un exdiputado federal (Antelo Esper) y el actual presidente del PRI municipal (César Gerardo). “No me iba a negar”. Consciente de lo que se dice, Zamora señala que él no tiene “telarañas en la cabeza, ni guardo rencor alguno en mi corazón”. El senador, que reitera que él fue invitado a ese encuentro, comentó que llegó 15 minutos tarde al lugar porque ese mismo día atendió una entrevista de radio que se extendió un poco. En el encuentro, aseguró, “principalmente escuché. Y los temas más generales fueron como el de las elecciones en seis estados, aspectos de como se ve la economía nacional, la pandemia, etcétera”. En torno a la expresión que ayer publicamos en este mismo espacio de que Zamora estaba desesperado y que llegaría hasta agarrar una brasa ardiendo, precisó “no tengo razón ni motivo alguno de agarrar una brasa ardiendo”. La regla general de que quien invita paga, se puede constatar en el restaurante en donde se efectuó el encuentro. Zamora no fue quien pagó la cuenta.

Malova lanza el reto. Por su parte y por separado, el exgobernador Mario López Valdez lanzó un comentario que más bien parece su interés por volver a incidir entre los priistas. A nuestra expresión publicada ayer de que Mario Zamora el encontrarse con él estaba decidido a agarrar hasta una brasa ardiendo, Malova respondió: “La brasa los puede quemar, cuidado”. Le preguntamos al exgobernador si con esa expresión anunciaba el regreso de Malova, y este respondió con una cita parecida a las del filosofo de Güémez: “Nadie se va estando vivo y nadie regresa estando muerto”. Nos alegra que Malova después del sexenio que dirigió prácticamente anuncie su retorno. Las condiciones políticas que actualmente se tienen, son muy, pero muy diferentes a las que le tocó al exgobernador. Habrá que seguir de cerca qué es lo que realmente buscará Malova y si logra insertarse en los temas políticos que hoy están tomando vuelo.

Suspenden consulta. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, reculó en su intento de celebrar una consulta ciudadana para este domingo. Pero que nadie crea que ya quitó el dedo del renglón. La consulta anunció se hará el próximo domingo 6 de febrero. Respecto a la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya de que una consulta no incide en la decisión que el Consejo de Salud tome respecto a si hay o no carnaval, “El Químico” aseguró que la consulta es una herramienta de la Cuarta Transformación. ¡La consulta va, porque va! Consideró que para el 24 de febrero, fecha que está programado para iniciar el carnaval, es posible que el número de contagios haya bajado. Y le mandó el mensaje al gobernador: Si la ciudadanía dice que no quiere carnaval, aun cuando el Consejo de Salud diga que sí, el pueblo es quien manda y no se hará. Así las cosas.

Viene Torruco. El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, estará mañana en Mazatlán. Viene a supervisar las obras del nuevo acuario. Y los propietarios de campos de golf buscarán platicar con él y con el gobernador Rubén Rocha Moya.