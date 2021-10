Zamora, ante un inminente desgaste innecesario con priistas sinaloenses

Desgaste innecesario. Permitir que desde el centro se imponga nuevo dirigente estatal del PRI, sería de alto riesgo. Podría resultar peor que las dos derrotas electorales que el PRI sufrió en el 2018 y el 2021. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, ya debió de haberlo entendido. Luego de que su diputada federal, Paloma Sánchez, vino a Sinaloa, recorrió algunas comunidades y se dio cuenta que todo lo que “huela al centro” no caminará. Pero alguien le aconsejó a Alito que nombrara al senador Mario Zamora como su secretario adjunto del CEN del PRI. Y la lectura es utilizarlo como punta de lanza para enviar a quien intenten imponer en la dirigencia estatal. Mal por Alito y peor para Zamora si se deja utilizar para enfrentarse a priistas de su estado. Si Zamora se mete al golpeteo que ya está y que seguramente se agravará, saldrá bastante raspado. En estos momentos, los nombres de quienes puedan ser considerados como posibles candidatos a la dirigencia estatal del PRI han pasado a segundo plano cuando se evidencia claramente el choque de los intereses del centro del país con los de los grupos priistas de Sinaloa. Sin duda, Zamora puede tener en mente varios nombres de priistas con los suficientes méritos para convertirse en dirigentes del PRI en Sinaloa. Incluso, él mismo. El hecho de haber participado como candidato a gobernador en la elección de junio pasado, lo coloca como una imagen fresca en la mente de los priistas sinaloenses. Pero probablemente Zamora se equivocó de rumbo. Si primero hubiera consensado con los priistas sinaloenses y después acudido al líder nacional, tal vez otra cosa fuera. Pero hizo lo contrario. Ahora Zamora se coloca ante los priistas sinaloenses como el comodín de Alejandro Moreno para imponer sus condiciones en Sinaloa. Y arrastró a nombres como el de Érika Sánchez, que es bien vista en el estado, tiene buena relación con el centro, pero ya la incluyen en la estrategia de imposición que trae maquinada Alito Moreno. Habrá que ver si los priistas sinaloenses se dejan.

Lo están engañando. Constructores que operan en la remodelación de la avenida Gabriel Leyva y la Gaviotas en zona dorada, están engañando al gobernador Quirino Ordaz Coppel. El compromiso que hicieron los de Gabriel Leyva no se está cumpliendo. Y eso podría ser por falta de supervisión para hacer que los trabajos se agilicen. Y también porque las complicaciones no fueron estimadas y hoy se pagan las consecuencias. Ya el Gobierno Municipal tuvo que aceptar una prórroga en la terminación de la obra. No será el 11 como se había dicho. Ahora dicen que será el 16 de este mes. Pero se corre el riesgo de que tampoco se cumpla. En el caso de la remodelación de la avenida Gaviotas, en zona dorada, la avenida principal prácticamente está concluida. Faltan algunos tramos de banquetas. Pero las calles que conectan aún están sin ser “coladas”. No llega el concreto y están intransitables. A todo esto, se le podría sumar el programa de vivienda destinado para familias de desplazados. Las casas ya están. Pero algunos servicios no. Mañana, los dirigentes y desplazados celebrarán una reunión, en la que se dice habrán de reconocer el apoyo recibido de parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y el momento podrá ser aprovechado para plantear los detalles de la obra.

Por cierto. Hoy estará en Mazatlán el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Viene a dar por inaugurada la techumbre monumental de la Alberca Olímpica. También la pavimentación de la carretera El Habal-Cerritos. Y júrelo, supervisará obras retrasadas.