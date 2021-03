Zamora asegura que Sinaloa requiere de un gobernador que hable con la verdad

Marcar la diferencia. Mario Zamora sabe que no será una elección fácil. Y que tendrá que esforzarse al máximo para lograr alcanzar su objetivo: la gubernatura. Mario Zamora fue registrado ayer ante el Instituto Electoral de Sinaloa como candidato a la gubernatura por la coalición “Va por Sinaloa”. Fue un evento políticamente bueno. Pero está más que probado que no es con grandes mítines como se gana una elección. Sirve sí, de manera mediática. Pero lo que pesa y da mejores resultados es el trabajo constante, la propuesta acertada. Zamora sabe que marcar la diferencia ante los demás aspirantes a la gubernatura le permitirá ganar la confianza de los sinaloenses. Y por eso, antes de su registro como candidato, presentó su declaración no “3 por 3”, lo hizo “10 por 10”. ¿Qué significa? Pues ofrecer una información clara y precisa de cómo vive, de qué trabaja, que ha hecho, si tiene conflicto de intereses, hasta información del buró de crédito y un examen toxicológico. Una información clara, que permite conocer la transparencia de alguien que busca convertirse en gobernador de Sinaloa. Zamora convocó a los demás candidatos a la gubernatura a presentar su declaración y hacerla pública. Ya el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha, respondió y calificó la declaración como “intrascendente”. No lo hará. Zamora al ser entrevistado por los medios de comunicación declaró que con la coalición “Va por Sinaloa”, que forman el PRI, PAN y PRD, está garantizada una campaña limpia, sin ataques. Habría que agregar con propuestas. Sin engaños. Eso sería lo ideal y evitar el albañal en el que caen las campañas políticas con todo el lodo que se tiran.

La síndica tiene razón. Elsa Bojórquez nos precisó que no se ha reunido con el candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Y tiene razón. Ayer publicamos en este espacio que se habían reunido. Pero no fue así. El propio Rocha Moya también nos lo precisó: “Lo haré ahora, porque tuve que suspender la agenda de ayer”. Al decir de Rocha Moya, el encuentro estaba planeado el miércoles. Pero al cancelar la agenda, lo dejó para “ahora”, es decir ayer jueves. En un escrito que circula en redes y que señala de “fake new” lo publicamos por nosotros. El origen precisamente esta en Morena y su candidato a la gubernatura. Por lo demás reiteramos que la síndica procuradora podría ser mucho mejor candidata de Morena en lugar del “Químico”.

¿Qué datos traerán? Para que Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura por Morena, haya nombrado al expanista Alejandro Higuera como su “coordinador de campaña”, algo deben de saber para llegar a esos extremos. Muchos de los cercanos a Rocha Moya están más que impactados. Los mejores tiempos políticos de Higuera ya pasaron. Perdió las dos últimas elecciones en las que fue candidato a diputado y alcalde. Dejó de tener influencia al interior del PAN estatal y totalmente en el Comité Municipal panista de Mazatlán. Hasta como promotor de la candidatura del PAN a gobernador de Martín Heredia la perdió. Los mismos morenistas cuestionan que Rocha Moya debe estar desesperado para nombrar de coordinador de campaña a un expanista por encima de gente de izquierda y además identificada con Morena.

Preparan golpes contra Pucheta. La instrucción vino del “Químico”. La está aterrizando Tonatiúh Guerra. Pretenden responsabilizar a Fernando Pucheta por la compra de un terreno que estaba destinado para un nuevo panteón. El tema que intentaron politizar en su momento se aclaró. Llegó a tribunales y se aclaró. Presentarán documentos del tema parciales. No hayan cómo “bajar” a Pucheta.