Zamora le dice en su cara a Rocha que los perversos están a su lado

Los perversos están al lado de Rocha. Hay tiro, como dijera el excampeón del mundo Julio César Chávez. Ayer se cruzaron los caminos de Rubén Rocha Moya y Mario Zamora. Ambos candidatos a la gubernatura fueron citados por el periodista Carlos Loret de Mola para ser entrevistados por separado. El primero fue Zamora. Se despedía de Loret de Mola cuando llegó al lugar Rocha Moya. Ahí se saludaron con respeto. Ya se despedía Zamora cuando Rocha lo llamó y ahí se dio un diálogo interesante como testigo en medio Loret de Mola. Rocha le dijo a Zamora que no estaba de acuerdo en la guerra sucia. Que él no es partidario de esa forma de actuar. Que respetaba a su familia. Y ahí lo interrumpió Zamora. Le dijo que no se valía que se metieran con su familia. Y que a los perversos los tenía Rocha a un lado. Y le puso nombre: (Melesio) Cuen y Gerardo (Vargas). Rocha le dijo que él vería eso. Por cierto, ahí Loret de Mola les dijo que tendrían hoy un debate. Y entonces Zamora le dijo que sí y que si estaba de acuerdo Rocha con gusto tendrían un debate o intercambio de ideas. Loret de Mola dijo estar puesto. Zamora también. Pero Rocha se quedó callado. Y es que el candidato de Morena-PAS no quiere debates. Ya había renunciado en acudir a la Coparmex, a quienes acusó de priianistas. Pero luego buscó enmendar la plana pidiéndoles que confiaran en él. Rocha Moya acudirá al debate de hoy porque es obligatorio y convocado por las autoridades electorales. Hay temor de su parte, ¿por qué?

Desesperada. Si el tema no pudo transitar en el Congreso del Estado, cuando menos se buscará hacer ruido. Y más cuando se está en pleno proceso electoral. La líder del Congreso del Estado, Graciela Domínguez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa el día de ayer. Y lo hizo en carácter personal, no como diputada. Y lo hizo en contra del Gobierno del Estado y contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Es por la inversión realizada para la construcción del estadio de futbol de Primera División en Mazatlán. Inversión que hasta el cansancio se ha comprobado que fue federal. Inversión que en varias ocasiones fue aclarada en el Congreso del Estado. Pero qué busca Graciela Domínguez. Bueno, meter ruido en este proceso electoral. Públicamente es un “alfil” de Rubén Rocha Moya en el Congreso. Y hoy que se trata de golpear políticamente al gobernador, lo hace y ni siquiera como diputada. Lo hace como ciudadana. Es claro el intento que se busca. El posicionamiento del gobernador Quirino Ordaz Coppel es muy alto. Y ahí es donde intentan dirigir los golpes. Más claro ni el agua.

Deslinde de Heriberto Galindo. El senador por Sinaloa fue involucrado en una información que publicó el diario El País de haber participado en un negocio que involucra millones de euros en Andorra. Galindo precisó que él fue un socio minoritario de una empresa que realizaba estudios y desarrollo de proyectos. En 2011, Heriberto no desempeñaba ningún cargo público. Se trató, dijo, de un acto lícito como profesionista. La mencionada empresa no fructificó. No llevó a cabo contratos, ni proyectos, por lo que no hubo ninguna remuneración. Casualmente, Heriberto Galindo tiene apenas dos meses de haber asumido la Senaduría. Casualmente es el suplente de Mario Zamora, candidato a la gubernatura. Casualmente en estos momentos que Sinaloa vive un proceso político, sale la publicación. En política nada es casualidad. Hay cierto grado de perversidad en esta información. Y será bueno conocer en qué termina.