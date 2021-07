Zamora opina sobre lo publicado por ‘Le Monde’, Rocha Moya prefirió callar

No se puede negar lo que pasó. Este fin de semana aparecieron dos importantes noticias. Una proveniente del influyente periódico Le Monde, y la otra del diario nacional La Jornada. Le Monde publica que “la mafiocracia se expande” en el país. La Jornada da cuenta de una entrevista en la que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, señala dos grandes prioridades en las que trabajará. Pacificar Sinaloa y quitarle el estigma de narcotráfico. Muy bien. Pero no dice cómo. El senador Mario Zamora opinó sobre ambas publicaciones. De Le Monde, dijo que es un periódico francés de gran prestigio y detalla lo sucedido en las elecciones en México. Zamora señaló que Rocha quiere hacer creer que nada pasó. Y no es así como se resuelven las cosas. “Con todo respeto, Rocha no está abordando el tema de la mejor manera”. Este reportero hizo contacto con Rocha para obtener una opinión sobre lo publicado por Le Monde y que abundara cómo estaría pacificando Sinaloa y quitarle el estigma del narcotráfico. Pero no respondió. Medios de comunicación importantes internacionalmente siguen de cerca lo que está sucediendo en nuestro país. No solamente Le Monde de Francia, también lo están The Economist y New York Times, de Estados Unidos, y El País, en España, por citar algunos.

Mitigar y contener. El llamado es urgente. El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, encabezó una reunión de evaluación con el Consejo Estatal de Salud Pública, donde los tres niveles de gobierno acordaron acciones para mitigar la tercera ola de contagios que está padeciendo Sinaloa. Lo primero es contar con todo lo necesario para atender a los pacientes contagiados. Y se acordó aumentar la capacidad de camas para enfermos de Covid-19. Pero el problema no estriba solamente en mitigar, sino en contener la ola de contagios. Y es en esto último donde los municipios pueden tomar acciones que frenen la aparición de tantos contagios.

La incongruencia. A los tres principales sectores productivos de Sinaloa, turismo, pesca y agricultura, los golpearon económicamente en los últimos tres años. Les retiraron apoyos, desaparecieron programas. En Sinaloa, cientos de pescadores vivieron en carne propia la cancelación de programas federales. Entre ellos el de Empleo Temporal, que lo tuvo que sostener el Gobierno del Estado. En la agricultura, la cancelación de programas, y en turismo, la desaparición del Instituto de Promoción Turística (rásquense con sus propias uñas). Ahora, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, adelanta que irá en apoyo de ¿quién creen? Pues de esos tres sectores, la pesca, agricultura y el turismo. Primero los azotan y después pretenden sobarlos. ¿De qué se trata?

Se desata el pánico. El disparo en el número de contagios por Covid-19 está provocando entre muchos no miedo, sino pánico. Y el temor de los ciudadanos ya comenzó a dejarse sentir en el sector restaurantero, el pequeño comercio y entre los vendedores de comida propietario de carretas. La afluencia de clientes bajó considerablemente. Y ya algunos comerciantes han comenzado a medir la posibilidad de reducir los días laborales para evitar el cierre total. El sector hotelero está dispuesto a cambiar los sistemas de control de salud para evitar males mayores. Las imágenes y comentarios que dan cuenta de hospitales llenos, con filas para recibir atención médica, provocan que se incremente el temor entre los ciudadanos. Tan malo es abrirle la puerta al miedo, como no cuidarse.

