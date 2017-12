Zamora sabe que muchos buscan cargarle “santitos”

Que no le cuelguen santitos. Mario Zamora lo sabe. Y lo sabe bien. Sinaloense cercano a José Antonio Meade en lo que viene, habrá quienes utilicen su nombre. Habrá quienes se le acerquen y le reiteren su amistad. Lo llenarán de elogios. Y todo para aprovechar la posición que Zamora seguramente tiene con Meade. Es otra especie de “cargada”. Y quienes forman parte de los grupos políticos en Sinaloa lo saben. Y ya lo practican. Las versiones de que el exalcalde de Guasave y exdiputado Ramón Barajas vendrá a relevar al dirigente estatal del PRI Carlos Gandarilla, podría venir de otro lado. Y marcan su relación con el exgobernador Jesús Aguilar. Pero eso no es todo. Para quienes intenten enfrentarlo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, les manda un mensaje claro y contundente: el jefe político en el estado es Quirino. Y estoy para apoyarlo en todo. Algunos creen que por ser joven, a Mario Zamora lo pueden enredar. Pero él mismo en corto reconoce que no es momento de fallar. De cometer errores. En adelante, Zamora tendrá que cuidarse de quienes lo rodean. Y de quienes a base de lisonjas pretendan enredarlo. Sabe que la mayor oferta de Meade como candidato presidencial es la honestidad. Y quienes lo rodean tendrán que cuidar seguirse y mantener el perfil que el candidato. Zamora tiene con que mantenerse políticamente vigente al lado de Meade. Y sabe que esta es quizás la mayor de las oportunidades que tiene hasta hoy.

Sorpresa grata. Los burócratas estatales no lo podían creer. A partir del jueves pasado comenzaron a recibir el pago de su aguinaldo. Para el líder sindical del STASE, Gabriel Ballardo, fue una acción histórica. Y es que tradicionalmente, los burócratas estatales reciben su aguinaldo el 15 de diciembre. En esta ocasión se adelantó poco más de una semana. Y se han tenido ocasiones en otras administraciones que el aguinaldo llega el 20 de diciembre. Fecha límite que marca la ley para hacerles entrega a los trabajadores de esa prestación tan esperada todo el año. La administración quirinista destaca que la entrega oportuna del aguinaldo es producto de un buen ejercicio en los manejos económicos del estado.

Hasta los organismos internacionales. Los ambientalistas de Mazatlán elaborarán un estudio que permita plantear a la laguna Del Camarón como “área natural protegida”. Y saben que para eso deberán de conjuntar esfuerzos y experiencias para elaborar un documento que sirva para tales objetivos. La exdirectora de Ecología Municipal Elsa Bojórquez junto con otros ambientalistas adelantó también que buscarán un segundo amparo. Por cierto, Bojórquez dejó la Dirección de Ecología justo cuando se presentó la tala de árboles en las obras de remodelación del centro histórico. Su salida, además de abrupta, fue complicada, y su relación con el alcalde Fernando Pucheta no quedó bien. Hoy, la ambientalista tiene la oportunidad del desquite. Y aplica con un dicho que por mucho tiempo lo hemos practicado: Juego donde hay desquite...ni quien se pique.

Tiempo de informes. Ayer, el alcalde de Culiacán, Jesús Valdez, rindió su primer informe. Acudió el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Hoy les tocará el turno a los alcaldes de Salvador Alvarado y Ahome, Carlos Mario Ortiz y Álvaro Ruelas respectivamente. Luego tocará el turno al sur.