Zamora “se la juega” con “Alito”

A pesar del desprestigio en que ha caído el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por los audios difundidos en su contra y por el divisionismo que impera al interior del partido, el senador mochitense Mario Zamora “se la juega” porque es parte de su equipo y porque tiene el valor de enfrentar al gobierno.

Mario explica que en el Senado su coordinador es el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con quien se lleva muy bien, es un político profesional que los toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, incluso lo ha ayudado mucho y ahora está confrontado con Alejandro Moreno, pero le avisó cuando lo invitaron a formar parte del consejo político del PRI y le dio luz verde; por lo tanto, no hay ninguna deslealtad.

Considera que la campaña contra Alejandro Moreno se recrudeció cuando los diputados priistas votaron en contra de la reforma eléctrica, y ahora amenazan con votar contra la reforma electoral, y ha tenido el valor de no entregarle el partido al gobierno, se ha mantenido firme como opositor y contrapeso para frenar las decisiones autoritarias.

“Yo respeto, no me meto en el pleito interno de los priistas opositores al líder nacional, entre ellos Osorio Chong”, dice y cree que pronto se van a reconciliar, mediante el diálogo.

Popurrí. No fue muy lejos ni esperó mucho Sergio Torres, el dirigente de Movimiento Ciudadano, porque el gobernador Rubén Rocha lo desmintió de inmediato y dijo que es falso que en Sinaloa se hayan perdido 18 mil 800 empleos; por el contrario se han generado más de 7 mil 500 en los últimos meses.

Lo que pasa es que el IMSS dio de baja a los jornaleros temporales y esos se recuperan en cuanto haya cosechas de nuevo, pero los que se han creado son fijos. También como “El Morrín” anda en campaña para reposicionar su partido agarra de tiro al blanco al gobierno y a los alcaldes.

NOMBRAMIENTO. Otra priista más. Mayra Gisela Peñuelas fue designada subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social en el Gobierno del Estado.

PLANTA. Faltan todavía algunas comunidades, entre ellas Ohuira y el campo pesquero Lázaro Cárdenas, para completar la consulta a la población indígena para definir el sí o el no a la planta de fertilizantes; las reuniones están programadas para el próximo lunes y hasta el momento va ganando el Aquí Sí en forma abrumadora, pero no se descarta que los dirigentes del Aquí No aún puedan sacar un as bajo la manga.

Los funcionarios de Gobernación darán a conocer el resultado a los magistrados de la Suprema Corte, para que los validen, pero todavía hay el riesgo que se interpongan nuevos amparos y se enmarañen los trámites jurídicos para la obtención del permiso definitivo para el arranque de la obra.

VIGILANTES. Guillermo Padilla, de Vigilantes Ciudadanos, propone que se señalicen bien las obras de reconstrucción del drenaje y del pavimento que realiza la comuna; asimismo, que Servicios Municipales se coordine con la CFE para la tala de árboles, falta de luminarias del alumbrado público y que el Congreso del Estado saque de la “congeladora” la ley para destinar presupuesto para los drenajes pluviales.