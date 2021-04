Zamora tiene claras las prioridades de Sinaloa y su aplicación en el estado

En corto con Zamora. Para el candidato a la gubernatura de la coalición “Va por Sinaloa”, Mario Zamora, las prioridades de Sinaloa las tiene claras. En corto platicó con este reportero. Zamora se ve, se siente seguro por los resultados que está logrando en esta campaña. Ayer estuvo en Mazatlán y sostuvo reuniones privadas, como también con profesionistas en el Colegio de Ingenieros. Se reunió con líderes de estancias infantiles y madres de familia del sur de Sinaloa. Estancias que resultaron dañadas por la cancelación de programas ordenado por el Gobierno Federal. Tan solo en Mazatlán, 80 estancias infantiles se vieron obligadas a cerrar. En Sinaloa fueron 300. Un tema que lastima a muchos, particularmente a mujeres trabajadoras. Por lo que Zamora afirmó que al llegar a la gubernatura, habrá de rescatar a las estancias infantiles. El candidato de “Va por Sinaloa” invitó a los demás aspirantes a gobernador a debatir ideas, propuestas, programas que permitan a los sinaloenses decidir por la mejor opción. Resuelto como es, platicó que como sinaloense, está acostumbrado a “hablar derecho” y no echar mano de la descalificación y de tirar lodo. De frente a los cambios que vino a provocar la pandemia, tiene clara la visión que permita impulsar las actividades económicas de Sinaloa con transparencia y objetivos claros. La percepción es que Mario Zamora está creciendo.

Más pasistas que morenistas. Los “cruceros” de promoción política que aparecieron en Mazatlán llaman la atención. No por su número. Sino porque la mayoría de los activistas son del Partido Sinaloense. En la caravana de vehículos que convocó Morena con su candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya, la presencia del PAS volvió a marcar diferencia. Si con eso se ganaran elecciones, desde hace mucho Melesio Cuen hubiera llegado a la gubernatura. Rocha Moya por cierto estuvo en campaña en la zona sur.

Otra perla de Rocha. Que le informen al candidato a la gubernatura de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, que el 70 por ciento de la inversión aplicada en el nuevo estadio de futbol en Mazatlán lo aportó el Gobierno Federal. Y es que en su discurso en El Rosario criticó esa inversión que dijo fue de 800 millones que bien pudieron haberse aplicado para beneficiar más a la sociedad. La experiencia de Rocha Moya adquirida cuando ocupó por dos ocasiones la Coordinación de Asesores del gobernador Jesús Aguilar, y más recientemente con Quirino Ordaz Coppel, debieron de haberle servido para saber de ese tipo de inversiones y cómo deben aplicarse. Soslaya que con ese estadio, Mazatlán y Sinaloa en lo general cada semana reciben promoción gratuita por los juegos de primera división que se presentan. Debería de saber el “costo-beneficio”. Pero, bueno.

El robo en poblado. Pues “El Químico” se salió con la suya. No quiere dejar la presidencia sin hacer realidad el “robo del siglo”. El Gobierno Municipal ya pagó 5 millones de pesos la empresa Nafta. Y con esto inició el despojo de 141 millones que en un principio el alcalde con licencia que busca la reelección, Luis Guillermo Benítez, dijo que eran 300 millones los que se tendrían que pagar. Y si no lo hacía, corría el riesgo de ir a la cárcel. Estos son los gobiernos que el 2018 trajo a Sinaloa la 4T. Y aun así pretenden seguir robando, despojando al pueblo de sus dineros. ¿Cuántos camiones recolectores de basura se podrían comprar con esos 141 millones? ¿Cuántas patrullas? Eso no importa.