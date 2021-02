Zenén Xóchihua quedó desplazado

Desplazado. El exalcalde panista de Ahome Zenén Xóchihua Enciso no se registró para la candidatura a la diputación federal por el PAN, hecho que sorprendió a algunos panistas y a muchos otros fuera de ese instituto político. Desde un principio se manejó que esa candidatura que le tocó al PAN en la coalición con el PRI y PRD era para Xóchihua Enciso. Incluso, trascendió en su momento que él cabildeó para que la candidatura le tocara a un hombre cuando estaba perfilado que fuera para una mujer. Para él pues. Sin embargo, algo pasó porque no se registró. Solo fueron Agustín Peña Rivas, José Octavio Morales Osuna, Jorge López Valencia y Carlos Díaz de León. Lo que se sabe es que la carta, no de hoy, del líder estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, es López Valencia. Algunos dicen que Xóchihua Enciso va por una pluri. A ver si le saben a eso en el PAN.



Atando cabos. Con cálculo o no, el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez alborotó a sus seguidores en la carrera por la alcaldía de Ahome tras el mensaje que envió por las redes sociales de que el camino a seguir es el de la Cuarta Transformación. Lo hizo cuando se reanudaron las pláticas de los líderes estatales del Partido del Trabajo, Partido Sinaloense y Verde Ecologista para ir en candidaturas comunes a la alcaldías y diputaciones, entre ellas las de Ahome. Pero una vez que trascendió estas negociaciones, los seguidores del promotor deportivo ataron cabos. Y es que la carta de “Mingo” Vázquez está en el PT y PAS, pero aseguran que en el Verde Ecologista también lo ven bien. ¿Habrá otro más rentable?

Leer más: Miguel Ceceña Ruelas se registra como precandidato de Morena a la alcaldía de El Fuerte



Bajo perfil. La que es la carta para la alcaldía de Ahome de Redes Sociales Progresistas es Armida Gaxiola. Será acuerpada por Miguel Ángel Orduño para la diputación federal y Mayra Sainz, Guadalupe Haro, Rosario Nolasco y Magdalena Arredondo para las diputaciones locales. Con estos perfiles, Rosa Elvira Ceballos, la líder estatal de ese partido, no va a llegar ni a la esquina. Dan más la impresión que son para salir al paso. Además, Orduño y Haro, con muchas ganas de ser candidatos. La idea generalizada es que este partido nació “tullido” con la emigración de Gerardo Vargas Landeros, quien ahora quiere la ¡alcaldía de Culiacán por Morena!



La moda. Con todo respeto, dicen que en Morena sólo falta que el barrendero se anote tras publicarse la convocatoria para la designación del candidato a alcalde de Ahome. Se habla que la lista ya rebasa los 10. De los más recientes es Héctor Morales. Pero no solo en este municipio se da este fenómeno de la “cargada”. Sean o no morenistas, ven que si son candidatos ya la hicieron. En El Fuerte se anotó el exalcalde Miguel Ceceña Ruelas con un discurso ya pasado de moda y que ya no apantalla a nadie: que él no es el que se registra sino que el pueblo se lo pide. Por si fuera poco, también se registró Alfredo Ayala, a quien identifican como “chapulín” porque sin hacer méritos tras salirse del PAS ya quiere la alcaldía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Gerardo Vargas Landeros busca la candidatura de alcalde de Culiacán



Un caso más. El nombramiento de Sergio Leyva Germán como nuevo director de Egresos es una prueba más de los privilegios que el alcalde Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno le otorga a los suyos. A Leyva Germán lo sacó como director de Ingresos para mandarlo a que hiciera una auditoría a la Japama, la cual “manosearon” a más no poder. Pero el punto es que no fue como auditor interno, como se suponía, sino como de un despacho externo. Se le pagó un dineral mensual. Y ya que la auditoría no le dio para más, Chapman lo reincorporó como director de Administración por Gilberto Estrada que se fue a director de Egresos al renunciar el guasavense Noé Molina. Eso sí, Chapman no tiene empacho de condenar a los del pasado.