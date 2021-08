Zoé Robledo se “lava las manos” en desabasto de medicinas y atención por Covid-19

¿A que vino Zoé Robledo? El director general del Seguro Social en el país estuvo ayer en Sinaloa. Y vino para aplicar la de “Poncio Pilatos”. Sí, “Poncio Pilatos”, perdón, Zoé Robledo, culpó al modelo neoliberal de la situación en que se encuentra el sistema de salud en el país. ¡Por favor! Que alguien le diga que ya tienen tres años en el poder y todavía siguen culpando a los que se fueron. El director general del IMSS adelantó que “está en proceso” resolver el abasto de medicamentos para atender a pacientes de Covid-19. Año y medio no han sido suficientes, desde que llegó a México la pandemia, para asegurar los medicamentos que requieren los enfermos de coronavirus. Esto ha provocado daños severos a los familiares de pacientes de SARS-CoV-2. La pérdida de familiares y el golpe a sus economías. Y lo dudoso del manejo de los porcentajes que maneja el Gobierno se dio cuando Robledo aseguró que en Sinaloa “no están rebasados” por la demanda de pacientes con Covid-19. Aseguró que se tiene más del 40 por ciento de capacidad hospitalaria. ¿Cómo? Que le informen lo que sucede realmente. Que el IMSS, precisamente del cual es director general, está enviando pacientes de Covid al hospital general precisamente porque ya no puede recibir más. Y lo que es peor, y hasta criminal, están enviando a sus casas a enfermos que saben que tienen Covid y los dejan así abandonados a su suerte y para que ellos busquen cómo contar con los medicamentos que requieren. Dijo que el IMSS recuperará la atención que normalmente se daba en citas, consultas y cirugías, pero no dijo para cuándo. Porque este señor no lo han enterado del viacrucis que tienen que cubrir los enfermos que requieren hemodiálisis. Los que padecen enfermedades crónicas que ni medicamentos reciben. Y sería interesante saber, ¿qué está pasando con las mujeres y los partos? Porque un parto no se puede postergar.

Primera advertencia. El Frente Transportista de Mazatlán lo adelantó. Ante la posibilidad de que el Gobierno Municipal emita la orden de que a los usuarios del transporte público se le exija la presentación del certificado de vacunación contra el Covid para abordar las unidades, el dirigente transportista Mariano Ortega adelantó que cualquier amparo que se presente contra esa medida, seguro se ganará. Porque la Constitución es muy clara cuando habla del libre tránsito de las personas. Ortega aseguró que hasta estos momentos, el Gobierno Municipal no ha notificado oficialmente ninguna medida para que el transporte público exija el certificado de vacunación a los usuarios. Y tiene razón Ortega cuando habla de los derechos de los ciudadanos. La medida tiene que ser revisada, estructurada y operada adecuadamente para hacerla efectiva.

Tiene razón el regidor Cardona. El dictamen que emitió la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán sobre el caso de Nafta y los más de 141 millones que se quieren despojar al pueblo, Rodolfo Cardona como coordinador de la referida comisión no lo firmó. Cuando nos enviaron el documento y daba cuenta de que la Comisión de Hacienda presentaba ante el pleno el dictamen del caso Nafta, dimos por hecho que Cardona lo firmó, pero no fue así. El regidor petista ha mantenido su postura en desacuerdo a este pago y particularmente en el tema del despojo de terrenos municipales como un intento para cubrir esos dineros. No hay duda. Se trata de un despojo. Del “robo del siglo”, donde el alcalde y los dueños del grupo Arhe hicieron el negocio de su vida con los dineros del pueblo. ¡Viva la revolución!

