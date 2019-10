Como nunca antes, Culiacán y casi todo el estado se convirtieron ayer en zona de guerra, debido a las balaceras con armas de grueso calibre que iniciaron primero en la zona exclusiva del Tres Ríos y se extendieron después a toda la ciudad, como represalia de comandos de sicarios por la detención de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Primero se dijo que el detenido era Iván Archivaldo, incluso que estaba muerto y que sus gatilleros intentaban rescatar el cadáver, pero después desde la Ciudad de México se conformó que era Ovidio Guzmán López. Que un comando del Ejército y la Guardia Nacional vino por él y que de inmediato lo trasladaron al aeropuerto y se lo llevaron.

Pero aquí quedó la víbora chillando con grupos de gatilleros armados que recorrieron la ciudad y armaron balaceras de distracción, incluso trascendió que auspiciaron la fuga de varios presos del penal.

En la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, el que daría más tarde la información oficial; por lo pronto seguía la incertidumbre.

Al estilo de los cárteles de Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, los comandos de delincuentes atravesaron y quemaron vehículos en las calles; la gente de Culiacán se encerró en sus casas y el temor crecía con la llegada de la noche, en que cobijados por la oscuridad los sicarios se podrían mover con mayor facilidad.

En las demás ciudades, tanto en Los Mochis como en Mazatlán también cundió el pánico: grupos de patrullas policiacas se empezaron a movilizar porque se corrió el rumor que grupos armados se movilizarían por todo el estado sembrando el terror.

Los cárteles se tienen que enfrentar con toda la fuerza del Estado y tomar medidas precautorias para evitar los daños colaterales, para que la población civil resulte afectada con estos enfrentamientos.

Es evidente que las corporaciones municipales y estatales no tienen capacidad para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, que cuentan con mayor preparación y armamento, que requieren del apoyo del Ejército y de todas las Fuerzas Armadas.



