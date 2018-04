Agrocápsulas

Sigue abierto el periodo para la contratación de ladel ciclo O-I 2017/2018 bajo el esquema de Agricultura por Contrato establecido por Aserca. La producción esperada es de 5 millones de toneladas en el estado, alrededor de medio millón de toneladas menos que el ciclo homólogo anterior lo que podrá permitir mayor fluidez en su comercialización. La Asociación de Agricultores ha contratado el 88 % del volumen que se espera acopiar en sus bodegas, lo que garantiza la venta anticipada del producto sin ningún sobresalto.- En relación a la comercialización de frijol el mercado sigue lento, con poco movimiento y precios inferiores a las expectativas de los productores. El esquema de pignoración anunciado por las autoridades estatales y federales para guardar 50 mil toneladas todavía no se ha publicado oficialmente, por lo que los centros de acopio que ingresarán al programa aun no cuentan con las reglas y requisitos para su implementación inmediata. Se espera que en la próxima semana haya definiciones al respecto, mientras tanto se solicita a los productores que presenten la documentación requerida para integrar los expedientes.- Se informa asimismo a los productores de trigo que tienen relación crediticia con, AC, que la contratación de este cereal ya se realizó bajo el esquema de Aserca por un volumen de 4,355 toneladas, cuya cosecha iniciará en este mes.- Próximamente se dará a conocer el Estudio Visión 2030 de Políticas Públicas para el, que está elaborando el CNA con el propósito de presentarlo a todos los candidatos a la Presidencia de la República y sea considerada la opinión del sector en la construcción de la política agrícola que se aplicará en la siguiente administración federal.- De acuerdo con información reciente parece haber señales del gobierno norteamericano para concluir las negociaciones del TLCAN 2.0 lo más pronto posible; sin embargo, esto no se puede dar por un hecho ante la poca seriedad mostrada por el presidente de ese país. Todavía no se define si se llevará a cabo la octava ronda como tal o habrá reuniones técnicas para avanzar en los temas pendientes. El encuentro se realizará en Washington, DC, a partir de mañana lunes 9 de abril.- En la última asamblea de Caades se solicitó que dentro del programa de trabajo de este organismo para el año 2018, se construya una nueva Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa que se adapte a las condiciones cambiantes del contexto estatal, nacional e internacional, ya que la que está vigente tiene 85 años y adolece de rigideces, limitaciones y escasa flexibilidad para disponer de organismos más eficientes, competitivos, capaces y sobre todo que incorporen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en su administración, en beneficio de sus asociados. El proyecto fue presentado por, AC, y se espera la suma de los demás organismos para que se concrete en este mismo año.- Se recuerda a los socios y a la comunidad en general que ya están a la venta los boletos para el sorteo de una flamante camioneta Toyota Tacoma 2018 4x4 doble cabina, automática, equipada, a un costo de 350 pesos. Se pueden adquirir en cualquier oficina o centro de servicios del organismo.