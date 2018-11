Agrocápsulas

El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo en Culiacán el Taller de Bienestar Laboral y Social en el Sector Hortofrutícola, promovido por la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores), y por el Distintivo “Dear” de Empresa Agrícola Responsable.

La convocatoria es para todas las empresas hortofrutícolas, productores y personal operativo de las empresas involucrado en las áreas de Responsabilidad Social, Recursos Humanos, Trabajo Social y/o Manejo de Personal, con especial énfasis en Trabajadores Agrícolas del Campo.

El taller se llevará a cabo en el salón Conquistador 1 y 2 del Hotel San Luis Linda Vista, de Culiacán, iniciando a las 8:45 a.m., y terminando a las 13:30 horas. Se les recomienda registrarse en info@ahifores.com, o con Gustavo de Alba llamando al Cel. 55 54155361.



- De acuerdo al último avance de permisos de siembra expedidos por las juntas locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2018/19, el frijol registra 22,888 has. (10,403 has. corresponden al Valle del Fuerte, y 8,156 has. al Valle de Guasave principalmente), garbanzo 11,562 has., maíz blanco 227,448 has. (77,916 has. Valle del Fuerte, 58,572 has. Valle de Culiacán y 53,736 has. Valle de Guasave principalmente) y maíz amarillo 2,997 has. El programa de siembras presentado por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable para Sinaloa fue de 480 mil has. de maíz blanco, 30 mil has. de maíz amarillo, 20 mil has. de frijol, 52 mil has. de garbanzo y 60 mil has. de trigo.



- El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim), en su registro de precios de frijol peruano en Central de Abasto de Guadalajara, después de la pasada cosecha estatal de otoño-invierno de 94 mil 594 has. con una producción de 172 mil toneladas de este grano, los precios más bajos durante el año 2018 se reflejaron en el mes de mayo con 16 pesos/kg., siendo a partir de junio cuando empezaron a reaccionar ligeramente, hasta alcanzar recientemente 30 pesos/kg. al mayoreo. Conforme vayan bajando los inventarios en el mercado de esta variedad, posiblemente se podrán mantener estos niveles de precios, sin olvidar que ya comenzaron las cosechas de primavera-verano en el resto de los estados, con un registro de más de 1.3 millones de hectáreas de diferentes variedades de frijol que serán comercializadas en las principales centrales de abasto del país.



- AARFS A.C. les informa nuestros horarios de servicio para mañana lunes 19 de noviembre: Ferretería matriz y departamentos de ventas, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; Sucursales, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.; Planta Jiquilpan solamente atenderá el área de Semillas, Diesel y NH3, de 8:00 a.m. a 1.30 p.m., mientras que en El Globo atenderán el área de fertilizantes granulados, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Áreas administrativas permanecerán cerradas.



- Nuestro organismo agrícola reitera la invitación a los productores de maíz y trigo harinero que han entregado o pretenden entregar su cosecha en las instalaciones de acopio de AARFS, A.C., a registrarse y sumarse en los programas de comercialización de granos 2018/19, por lo que ya pueden acudir a nuestra área de comercialización a presentar la documentación requerida.