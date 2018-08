Por adelantado. No se sabe si el desesperado por entregar es el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, o el alcalde electo Guillermo “Billy” Chapman, por recibir, pero el caso es que ambos acordaron adelantar los tiempos de la transición.

El mandato legal estipula que debe de iniciar el 1 de octubre, lo que Urquijo y Chapman se están pasando por alto en virtud de que pactaron que los equipos de transición entren en funciones a partir del 18 de septiembre.

Cuando algunos empezaron a cuestionar esto porque se manda el mensaje a la sociedad que no se respeta la letra de la normatividad en la materia, los cercanos de Urquijo y Chapman no hilaron explicación. No salieron con que esto era con la más sana de las intenciones, lo que eso no está en discusión sino la violentación del mandato legal.

Y aquí fue donde se les vino el enredo porque unos culparon a los otros, pero todo indica que la iniciativa fue del alcalde Manuel Urquijo que en el pecado llevó la penitencia Chapman que la aceptó.



Elogios. En una más de sus visitas tras la elección del 1 de julio, el exdiputado local del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda dejó helados a los ahomenses. Por madurez o por lo que sea, Cuen Ojeda le dio todo su respaldo al alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sobre el que se desvivió en elogios.

Lo describió como un empresario exitoso y desmintió a los detractores de este: que no es un improvisado.

Muchos interpretaron el posicionamiento de Cuen Ojeda como un coqueteo al presidente muncipal electo de Ahome y como un distanciamiento con los panistas, con los que fue de aliado en la pasada elección que más que redituarle electoralmente le restaron.

Ya Zenén Xóchihua Enciso, Miguel Ángel Camacho son historia para el cuenismo. Será el sereno, pero dicen que lo dicho por el exdiputado y líder estatal del PAS le cayó de maravillas a Chapman.



En acción. Lo que menos se esperaba ocurrió en la administración municipal de Ahome. El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, parece que quiere tener una salida digna en su debut en el servicio público.

A dos meses de entregar la estafeta, Suárez Andujo trazó un programa de apoyo a los ciudadanos de las sindicaturas. Es decir, se va a dar baños de pueblo. Dicen que el lunes se instalará en el ejido México para atender a los usuarios con problemas y necesidades no solo para escucharlos, lo que ya es una ventaja, sino para darles una solución.

De quien menos se esperaba y en momentos en que la mayoría de los funcionarios municipales entraron en un proceso de depresión política porque están a punto de dejar sus cargos. En una palabra, están inmóviles. Ya se sabrá si siguen los pasos de Suárez Andujo.



En el aire. Con más preocupación que entusiasmo los cercanos de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, recibieron el fallo de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa que validaron el triunfo de esta y desecharon la impugnación de su contrincante de Morena, Aureliano Urías.

El punto que no les cuadró es que la votación de los magistrados fue de tres a favor y dos en contra. O sea, muy cerrada. Algunos dicen que esto da pie a Urías para impugnar la resolución ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, Jalisco. La moneda sigue en el aire.



Excesos. Por mientras algunos funcionarios está metiendo en serios aprietos a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Uno de ellos es el director de Turismo, Ariel Valdez Serrato, que le da por exhibir en redes sociales escenas que muchos consideran inapropiadas de un servidor público. Y por este, la raspada es la alcaldesa.