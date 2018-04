Son aguilaristas, pero le encienden una velita a AMLO

Circula una fotografía del coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador para la primera circunscripción (que incluye Sinaloa), Marcelo Ebrard, reunido con Joel Valenzuela (Jova), su hijo del mismo nombre y otros empresarios agrícolas identificados con el grupo político de Jesús Aguilar Padilla.

La foto grupal fue tomada en la puerta de la casa de Jova, en la colonia Chapultepec. Se nos informa que el encuentro tuvo lugar el mismo día de la gira de AMLO a Mazatlán, previo al mitin. La historia que cuentan los tuits de Ebrard parece confirmarlo: el jueves 12, a las 14:42 horas (la concentración inició a las 15:00 horas), publicó una foto de la carretera al puerto con el texto: «Rumbo a Mazatlán. La estructura de representación electoral estará lista el 1 de julio».

Un par de publicaciones más sobre Sinaloa aparecieron al día siguiente en la cuenta @m_ebrard, ambas con imágenes de sembradíos del valle tomadas desde la carretera: «Maíz a punto de ser trillado en Culiacán, Sinaloa, una de las regiones más productivas de México, que será apoyada en el gobierno de Andrés», dice en uno. Luego, a las 15:26 horas, otras dos fotos, pero de «la costa sinaloense». Estas últimas fueron captadas desde el aire, ¿en un helicóptero, en una avioneta? O tal vez Marcelo se dio tiempo para subirse a un parapente en la playa. Vaya usted a saber.

El 1 de febrero se anunció oficialmente que Ebrard operaría para AMLO la circunscripción número 1 (Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango); Agustín Monreal la 2; Julio Scherer Ibarra la 3; Rabindranath Salazar la 4; y Bertha Luján la 5.

Joel Valenzuela Parra, dueño de los principales almacenes de granos del estado, Grupo Jova, ha sido por décadas una de las fortalezas financieras de los proyectos políticos de Jesús Aguilar, como aquel que buscó llevar a la gubernatura a Jesús Vizcarra.

Hoy, en que Aguilar figura como coordinador de campaña del candidato del PRI José Antonio Meade en Sinaloa, la reunión aquí referida cobra especial relevancia y, sobre todo, desconcierto.

En la fotografía en cuestión aparecen, además de Jova, su hijo Joel Valenzuela Romero (presidente de Cruz Roja Culiacán) y el exalcalde de Guasave y agricultor Raúl Inzunza Dagnino, cuya asistencia no extraña, puesto que lleva años alejado del PRI y cercano a partidos de izquierda.

¿Habrá sido Inzunza el «puente» de Jova con AMLO o lo sería el propio candidato a senador por Morena, Rubén Rocha Moya, quien como parte del grupo cercano de Aguilar que fue durante por lo menos doce años trató de cerca al poderoso Jova? ¿A qué andarán jugando los aguilaristas? Se lo dejamos de tarea con una aclaración: Rocha no aparece en la foto.

VOTO DE SALIVA. Suena a una ocurrencia más de Andrés Manuel López Obrador su viralizado tuit de ayer donde alerta: «Tengo información de que los de la mafia del poder mandan a robar carteras en nuestros eventos para despojar a la gente de la credencial de elector. No dejes de participar, pero cuida tu credencial, que es la única arma que tienes».

No obstante, circulan en internet supuestos estudios demoscópicos, según los cuales el 35 por ciento de los simpatizantes de AMLO no cuenta con credencial de elector actualizada. De ser así, el tuit del Peje puede interpretarse de dos modos: que es verdad lo que dice o que no existen tales robos, sino que los morenistas se olvidaron de cuidar ese pequeño detalle por «estar en Babia»... o en el Facebook.

Lo que no tiene vuelta de hoja es que, quien carezca de credencial del INE actualizada, no podrá votar. Lo debe tener presente el exsecretario de Sedesol Enrique Miranda (próximo diputado federal «pluri»), a quien el año pasado le rechazaron su credencial por estar vencida en las elecciones del Estado de México. Un video grabó el momento en que Miranda solo acierta a reclamarle a su asistente: «¡Rafaaaa, no puedo votar!».