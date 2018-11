Gobernadores vs AMLO, y tú ¿a quién le crees?

Los gobernadores del PAN, PRD, MC y algunos del PRI han salido a “exigirle” al presidente electo AMLO que “respete el pacto federal, la democracia, la libertad y soberanía de los Estados de la República, es decir, que no viole el artículo 40 constitucional”. Esto derivado del pronunciamiento de los llamados nuevos “superdelegados” y las respectivas reformas a la ley orgánica del gobierno recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión; donde se establece que ahora los delegados de las dependencias del sector público federal se incorporan a una sola coordinación estatal de programas federales, entre otros cambios particulares.

¿Viola AMLO la Constitución y la soberanía de los Estados como alegan estos gobernadores?

1. El costo de tener muchas delegaciones solo beneficia a los burócratas y sus sueldos, donde además muchas funciones se duplican o simulan. Por ejemplo, en Sinaloa existen 56 delegaciones del gobierno federal; si fueran una empresa, hace años se hubiera adelgazado este enorme gasto que pagamos los ciudadanos.

2. Queda claro que los programas sociales al PRIAN le han servido para dos cosas: el lucro electoral y la deplorable corrupción. Con una sola coordinación habrá mayor control para combatir esta realidad ya viciada. El presidente AMLO está obligado a cambiar esta corrupta realidad, o ¿acaso no fue la corrupción la principal causa para que mas de 30 millones de mexicanos votaran por este cambio?

3. No hay tal ilegalidad, ya que en tiempo y forma se aprobaron estas reformas en el Poder Legislativo, quedando debidamente estipuladas estas modificaciones en la ley.

4. No se viola la Constitución, ya que el Congreso tiene la facultad de modificar concurrencias de los tres niveles de gobierno (no así las materias exclusivas de los Estados) y los programas sociales, la seguridad, la salud, la educación y todo lo relativo a las delegaciones es concurrente y no exclusivo de los Estados. Se pueden coordinar los tres niveles sin que la Federación esté obligada a bajar los recursos vía los gobernadores. Las familias de los mexicanos recibirán esos recursos e incluso más debido al ahorro derivado del combate a la corrupción que ha prometido el presidente electo en su gobierno, pero no será a través de estructuras corrompidas y rebasadas de estos gobernadores, sino a través de un nuevo modelo más eficaz y eficiente con menores costos y mejores resultados.

5. Recordemos que después de su derrota electoral frente a Morena, son algunos de estos gobernadores los que han encabezado una serie de intentos en leyes que buscaban mantener el poder para los mismos de siempre; y por cierto, no es nada nuevo que el PRIAN se esté aliando en contra del presidente AMLO y de la voluntad del pueblo expresada en las urnas de forma contundente.

En Sinaloa hubo este intento de parte del PRIAN con la llamada ley “anti-Morena” que finalmente logramos pararla con 13 votos en contra, en la anterior legislatura. Hoy vemos al gobernador Quirino sumándose a esta nueva política federal y creo que le pone inteligencia el gobernador, porque Sinaloa necesita un gran acuerdo y no un gran enfrentamiento. Al tiempo veremos que estrategia obtuvo mejores resultados, si los gobernadores que decidan sumarse al cambio o quienes buscan sin argumentos legales enfrentarse a él. Al tiempo…pero aquí lo que está en juego no es la soberanía ni el federalismo, sino quién controla el dinero del pueblo, miles de millones de pesos en impuestos de los ciudadanos. Se trata de ¿quién prefieres tú que administre tu dinero? ¿A quién le crees? ¿A estos gobernadores del PRIAN, o al presidente electo Andrés Manuel? Creo que ya sabes quién.