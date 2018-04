AMLO vuelve a Sinaloa en pleno alarde de su blindaje a los ataques

Al azoro que generó la reunión de Joel Valenzuela (Jova) y un grupo de integrantes del grupo político de Jesús Aguilar y Jesús Vizcarra con Marcelo Ebrard, han seguido los inevitables memes y, desde luego, la competencia para encontrar el hilo de la madeja.



En esta suerte de apuestas de la comentocracia, valga decirlo, la mayoría (si no es que todas) las miradas voltean hacia el coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Sinaloa, como el autor de un presunto doble juego en la contienda presidencial.



Aguilar no asistió, tampoco Vizcarra, pero sí algunos de sus hombres más cercanos, y la lista comienza por el propio Jova. Su presencia, pudiéramos concluir, habla por sus jefes políticos.



Es el caso, por ejemplo, de Gaspar Ureta Angulo, persona de todas las confianzas de Vizcarra Calderón y parte de Ganadería Integral Vizur.



Tenemos, eso sí, corroborado el dato de que la convocatoria a la cúpula empresarial del estado para asistir al encuentro con Marcelo en casa de Jova fue amplia. La mayoría declinó la invitación.



LAS COMADRES DE TATIANA. San Pedro Garza García, Nuevo León, es el municipio más rico de México desde hace años, según todas las mediciones oficiales e inclusive evaluadoras internacionales como Standard & Poor’s. Allí vive Tatiana Clouthier Carrillo, la carismática coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, al igual que su hermana Rebeca, actual candidata del PAN a la presidencia de este municipio de la conurbación con Monterrey cuya población es fuertemente panista.



No resulta fortuito, pues, el surgimiento del personaje más reciente de la causa AMLO: «La Señora Bien», precuela de «La Niña Bien» que causó furor en redes sociales.



Esta dama, de típico aspecto sanpetrino (señora de Polanco, haga de cuenta) se presenta como Leticia Garza Treviño, afirma vivir en San Pedro y, junto con su grupo de amigas a las que llama «comadres», dice adiós al PRIAN y proclama en una canción lo mismo que en sus redes sociales de reciente creación: «Soy totalmente AMLO».



Un alter ego de Tatiana, pues. La hija de Maquío Clouthier ha logrado atraer a los sectores más privilegiados de la población a López Obrador, antes por ellos tan temido.



«Primero los pobres» es el lema más usado por el Peje desde el 2000, en su campaña para jefe de Gobierno de la hoy Ciudad de México. Evidentemente, ahora su estrategia va por los ricos, que no son únicamente Carlos Slim y los inversionistas del nuevo aeropuerto capitalino, puesto que, dice en su tema musical la señora de San Pedro, «aunque te apellides Garza Sada o Clariond, nos están robando un montón».



LO QUE EL VIENTO A AMLO. Sobre las declaraciones de Slim, la encuesta de ayer en Reforma sobre la supuesta preferencia por Anaya entre universitarios, y la revelación de que AMLO se desplaza en una avioneta privada, permítanos el amable lector un vaticinio acerca de cuánto afectarán al candidato de Morena: absolutamente nada. Se confirma y reconfirma la inmunidad del Peje a cualquier ataque, el que sea, en su liderazgo de las preferencias electorales.



De manera, pues, que el éxito de su gira de hoy y mañana por el norte de Sinaloa está más que asegurado. El programa es el siguiente:



El mitin de hoy en Los Mochis es a las 16:00 horas en Obregón y Guerrero, a un costado de la plazuela 27 de Septiembre.



Mañana jueves visita Guasave para una concentración a las 10:00 en Zaragoza y Corregidora. De allí se va a Guamúchil, donde el encuentro con simpatizantes tendrá lugar a las 12:30 en la plazuela Pedro Infante.



Se nos informa que en junio próximo, en fecha por definir, visitará Culiacán.



Para concluir, otro vaticinio: olvídese de que, al menos por hoy, AMLO vaya a usar la ya famosa avioneta.