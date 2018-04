López Obrador, ¿incongruencia o engaño?

Mucha incongruencia en el discurso de López Obrador. A mediados de marzo, llamaba a que todos los candidatos independientes participen y aparezcan en las boletas. El día de ayer aseguraba que el presidente Peña Nieto mandó incluir al Bronco a la boleta para quitarle votos.



En algún momento del 17 de marzo al 11 de abril se perdió el discurso del candidato presidencial de Morena, ¿o será que cada mes cambia de ideas y acciones? Lo cierto es que contradice su discurso.



Este tipo de pifias le quitan mucha credibilidad en el voto indeciso. El voto asegurado de Andrés Manuel ya no se lo quita nadie, pero con este tipo de incongruencias pone en riesgo conseguir a los que todavía no saben a quién le depositarán la confianza.



Seguramente el discurso de marzo era falso, creyó que definitivamente no participarían los independientes, casi seguros como Jaime Rodríguez, el Bronco; entonces quiso dar un mensaje engañoso de inclusión, pero el único engañado fue el mismo Andrés Manuel.



Ahora que el fallo es a favor del gobernador con licencia de Nuevo León para que aparezca en la boleta por la Presidencia de México, como lo pedía AMLO, entonces da a conocer su verdadera opinión.



Juzgue usted mismo la incongruencia de los dos discursos: “Sí, fue por órdenes de Peña Nieto, eso sí. Fue una orden de Peña para cumplir con el compromiso que hizo con el señor Rodríguez. Falsificar firmas es un delito”.



Aún hay más: “Cuando le pidieron al señor Rodríguez que fuese candidato para supuestamente quitarnos votos a nosotros, ellos calculaban o siguen pensando de que si él va a la boleta, nos quita votos a nosotros, pues no. Le va a quitar votos al PAN y se los quita al PRI”, esto fue lo que comentó López Obrador el día de ayer en Jalisco.



El 18 de marzo declaraba el otro Andrés Manuel lo siguiente: “Que participen y que sea la gente la que decida, que sea el pueblo el que mande”. “Que no sea el INE tan exigente con unos y tan laxo con otros, que le den oportunidades a todos y que sean los ciudadanos los que decidan”.



Pero hay más: “Lo mejor es que todos participen, yo no estoy a favor de que excluyan a nadie, que todos participen y estén ahí en la boleta y que los ciudadanos sean los que decidan libremente”.

Contraste total de marzo a abril, lo único que se puede entender es que López Obrador cada mes cambia de discurso o definitivamente tiene un severo problema de Alzheimer.



Muy preocupante que un candidato busque el engaño para dar una falsa imagen de progresista y en pro de la igualdad, pero al final sale el verdadero discurso de coraje antisistema que tantas simpatías le ha dado.



Mazatlán. Muy buenos números se empezaron a registrar para el Tianguis Turístico. El último reporte indica que ya se confirmaron 204 empresas mexicanas y 477 internacionales, además de más de mil compradores y 37 mil 800 citas de negocios. También se esperan 19 gobernadores.



Elecciones. Quien ha sido toda una revelación es el candidato al Distrito 13 Arturo Torres Sato. En su registro lo acompañaron alrededor de 300 personas y no ha dejado de sumar simpatizantes. El destacado funcionario tendrá el reto de demostrar que sabe llegarle a la gente en campaña, así que muy pendientes.



Memoria Política. “Nada hay en el mundo tan común como la ignorancia y los charlatanes”, Cleóbulo de Lindos.