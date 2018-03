Los «avorazados» de pluris, mal agüero para el PRI

Ver a medio Grupo Atlacomulco avorazarse en pos de las plurinominales fue para muchos la más nítida señal de que el PRI ya no contempla otro escenario electoral para el 1 de julio que el fracaso. Sus máximas figuras de poder se curan en salud y amarran posiciones de ventaja ante la inminente debacle en las urnas.



Con excepciones como Sinaloa, donde el tricolor mantiene notable ventaja sobre el resto de los partidos contendientes, las encuestas no arrojan números favorables para el Revolucionario Institucional en la mayoría de las entidades federativas. La Presidencia de la República ya se da por perdida en buena parte del ánimo priista.



Devastador para la militancia resulta, por ejemplo, que su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, encabece la lista plurinominal de diputados por la quinta circunscripción, de igual modo que la secretaria general del CEN, Claudia Ruiz Massieu, ocupe el primer sitio de la lista para el Senado.



Más allá del «agandalle» de posiciones, la señal que ambos mandan es que los dirigentes partidistas son los primeros que aseguran lugar en el bote salvavidas al hundirse el barco.



Porque si de agandalle hablamos, los que de plano no se midieron fueron Rubén Moreira Valdez (quien ya tomó el control real del PRI en el país por su conocimiento de la estructura, dicen), al amarrar la tercera posición de diputados federales por la quinta circunscripción, sin importar que ya su esposa Carolina Viggiano (actual diputada federal y vicecoordinadora del grupo parlamentario) figure en el número 11 de las plurinominales para el Senado de la República.



Toda forma política ha sido rebasada por las ambiciones personales. Porque de allí en fuera, en las listas «pluris» figuran lo mismo Miguel Ángel Osorio Chong que el hijo de Emilio Gamboa (Pablo), al igual que Ana Lilia Herrera, Ernesto Nemer, Luis Miranda, Lorena Cruz y un largo etcétera que incluye al exsecretario de Agricultura José Calzada, de ingrata memoria para la agricultura sinaloense, quien va como senador suplente «pluri» del líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.



En el vacío se pierde la propuesta «de avanzada» que hiciera el 30 de enero del año pasado el presidente del CEN del PRI, Ochoa Reza, cuando urgió a una reforma de ley que desapareciera las diputaciones y senadurías plurinominales puesto que, dijo, le salen muy caras al erario: 2 mil millones de pesos. Hoy, don Enrique se encuentra listo para ocupar una de esas tan dispendiosas curules que tanto condenó. Que le aproveche.



IMÁN TURÍSTICO. Carlos Slim ya había visitado El Fuerte hace unos meses, de manera que el intenso operativo de seguridad que se observó el viernes en el pueblo mágico hizo correr como reguero de pólvora la versión de que había regresado.



En realidad no era el hombre más rico de México, pero sí otro clave quien estuvo ese día en El Fuerte: el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Acompañado por su esposa y sus dos hijas, cumplió con lo anunciado en su anterior viaje de placer a este municipio, al que además se trajo a sus suegros. Don Carlos Slim también prometió regresar, así que se espera que lo haga pronto. Hace poco estuvo también por allí Aurelio Nuño. En El Fuerte aplica aquel dicho de «cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica». Todos vuelven, y uno de los visitantes frecuentes es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.



El puente vacacional que ayer concluyó puso de manifiesto que este pueblo mágico es la puerta de entrada a Barrancas del Cobre, uno de los destinos turísticos de moda.



Bien fundada, pues, la esperanza por parte del alcalde Antonio Cota de que El Fuerte sea uno de los grandes beneficiados del Tianguis Turístico Internacional de Mazatlán, que está a menos de un mes de celebrarse. Así sea.