De objeción de consciencia y aborto

El 10 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados, y el Senado, el 23 de marzo de este año, aprobaron con el voto del PAN y PRI una reforma a la Ley General de Salud (LGS). En el artículo 10 Bis se determina que el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) podría no hacer algo, porque su consciencia no se lo permite. Por ejemplo, que en estricto apego a la ley si una mujer decida abortar, cómo es legal en la Ciudad de México, el empleado médico podrá no hacer la operación, ni cumplir la ley, porque es contra su consciencia.



El SNS “está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud” (artículo 5 de la LGS). El Estado es el único que da la licencia para practicar la medicina. Y todos los médicos y enfermeras deben de cumplir la ley.



La reforma a la LGS dice a la letra: “Artículo 10 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del SNS, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.



DE OMISIÓN EN LA REFORMA

Como se puede leer, la reforma no establece, ni en los transitorios, la obligatoriedad de las instituciones a contar con personal del SNS que sea “no objetor de conciencia”. Es decir, si no hay empleados que estén de acuerdo en cumplir la ley para practicar un aborto, porque la paciente quiere, no se lo harán. Primera discriminación.



En segundo lugar, los funcionarios públicos juran cumplir la ley. Si no la quieren cumplir, no es problema de conciencia, es una falta a la observancia de la ley. Si lo que se quería diputados y senadores del PAN y el PRI era quitar lo legal al aborto en México, pues era muy sencillo, derogan la ley que lo hace legal. Pero no, van y reforman una ley adicionando un artículo Bis para conseguir una no observancia a la ley. Todo funcionario público es pagado con los impuestos de los mexicanos, debe cumplir la ley. Punto. A ver si regresa al legislativo la reforma a la LGS el presidente Peña Nieto, por violar derechos humanos y en particular los de las mujeres.

DE ESPOSA Y AMANTE-ESPOSA POR VOTOS

El Código Civil de Sinaloa, fundado en el Código Civil Federal, establece que el matrimonio “es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”. Cómo muchos hombres casados en México tienen amantes, se podrían juntar todas las mujeres amantes de un hombre casado y promover un movimiento político. Ahora que hay campañas electorales más de un candidato presidencial podría buscar el voto de esas mujeres amantes de casados.



A ver, amable lector, has memoria, conoces a algún amigo casado que tenga amantes. No te sonrojes amable lector, no te conozco nada, y, lo que sé, no se lo contaré a tu esposa. Cómo se titula la columna Joaquín López Dóriga, en privado, aquí amable lector, en cortito, recuerda cuántos amigos tuyos sí puedes platicarme que tienen amante o amantes. Son muchos, ¿verdad?

Esa multitud de amantes de hombres casados pueden unirse para demandar que se reforme el código civil federal y los de sus estados para aceptar un doble, triple y cuántas veces un hombre o mujer (equidad de género por sobre todo) quieran contraer matrimonio. Así, esas amantes podrán tener derechos sobre bienes y bienestar que tenga su amante. Mujeres amantes de casados, ahí tienen una forma de hacer más rentable su relación “extramatrimonial” y volverla amates-matrimoniales. Adicionar un artículo Bis en el código civil federal, para Sinaloa sería el artículo 40 Bis, para que se pueda un hombre o mujer (equidad de género siempre) casar varias veces y así compartir tanto cómo quiera su bienestar, económico y social.



PÁRRAFOS: DE AMANTES-MARIDOS Y AMANTES-ESPOSAS

Dialogo después de esa reforma que harán los candidatos presidenciales que quieran votos en la elección del próximo 1° de julio: Un parroquiano le dice a otro que va llegando al café mientras desayuna: “¿Cómo ha estado amigo?” El otro contesta, mientras pide sus chilaquiles con machaca: “Bien amigo, ya matrimoniado, soy el marido-amante dos. Ya ve ella tan trabajadora, tenía al marido, al marido-amante uno, y hace dos meses, pues me propuso matrimoniarnos en el Registro Civil, ya hasta me compró camioneta nueva”. Ahí se quedan los dos amigos tomando cafecito mientras ellas trabajan arduamente, para mantener a los maridos y los maridos-amantes. Observando la equidad de género, el mismo diálogo podrían tener las amigas de la amante-esposa y la esposa con sus amigas. Hasta pueden ir al mismo cafecito, igual por volumen le dan una tarjeta de descuento al marido con varias esposas y esposas-amantes.

