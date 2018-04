De crimen antinatural, adopción y aborto

La noticia en EL DEBATE conmociona. Estruja. Destruye. “Hombre asesina a su hijo de 8 años y hiere a su esposa en Mazatlán”. Las fotos son demoledoras de la razón. La inmediatez que da la comunicación de los diversos medios de internet permite observar escenas que dejan en duda la razón. El tema es explicar porque un hombre y una mujer pudieron tener hijos y ser peores que los animales más salvajes. Hasta las hienas y leones preservan a sus crías. Porque un par de seres humanos puede tener sexo y llevar esa relación a parir seres humanos. En dónde está el error, la enfermedad que lleva a esos padres a situaciones de una sociopatía antinatural de matar hijos.

Cualquiera puede ir por la calle en una ciudad sinaloense y observar, en una esquina en una calle, a una mujer o un hombre cargando un infante y pidiendo ayuda. O bien, vendiendo cualquier cosa. ¿Por qué nació ese infante? ¿Por qué no hay una casa que los resguarde del viento, sol, lluvia, antes de que ese infante naciera? En fin, ¿por qué seguimos cómo sociedad permitiendo que cientos de miles de niñas se vuelvan madres? Debe haber una labor de educación. El Estado debe de tener una política que no sólo eduque sexualmente a los jóvenes, sino que les enseñe que el placer es algo natural y debe de buscarse de manera tal que no produzca el embarazo.

En el caso de que una mujer se embarace y no pueda mantener al producto de ese embarazo DEBE tener las facilidades y la posibilidad expedita de darlo en adopción. O bien, DEBE tener la posibilidad de practicar un aborto sin riesgo para su vida ni su salud. Así DEBE ser. Lo contrario es seguir reproduciendo condiciones sociales que sólo están provocando conductas asesinas, delictivas e inclusive antinaturales. A un lado, debe el Estado (así con E mayúscula) dejar asuntos religiosos y morales. Los ciudadanos tienen el derecho a la libertad de sus cuerpos. Punto. Allá cada uno, en su intimidad con su moral e ideas del más allá. En lo público cada mexicano es libre de obtener placer con su cuerpo y tener los medios para no parir los infantes que no podrá guardar de acuerdo a las obligaciones que le marca la Constitución.

DE CONTENCIÓN DE FEMINICIDIOS

En 2018, Sinaloa está demostrando que se pude hacer un esfuerzo de gobierno para controlar una enfermedad social: los feminicidios. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía de Sinaloa, en 2009 estos crímenes de género fueron 12, en el primer trimestre del año. Ese año empezó una escalada que sólo fue en aumento. En 2018, la cifra fatal de feminicidios regreso a niveles inferiores, se situó en 11. Después de casi 10 años, el gobierno de Sinaloa logró regresar las estadísticas de feminicidios a niveles inferiores. Por supuesto no debe de descansarse hasta que esa cifra tienda a cero. De igual manera la Fiscalía de Sinaloa deberá consignar a las autoridades del poder judicial a los presuntos responsables de los feminicidios. La cifra muestra, al menos por ahora, la contención de una barbarie que lastimó Sinaloa.

DE BAJA EN HOMICIDIOS, ROBO DE VEHÍCULOS Y A CASA HABITACIÓN

Otro elemento de la inseguridad pública que está presentando una contención en Sinaloa son los homicidios dolosos. El primer trimestre de 2018 hubo una disminución del 33% con respecto a 2017. Esta baja de incidencia delictiva da una escena social dónde la acción del Gobierno del Estado está enfocada en atender uno de los mandatos fundamentales: dar seguridad pública a los ciudadanos. La atención que deja de lado la urgencia de la acción del gobierno en los feminicidios y homicidios dolosos, vuelve el análisis en otro delito que irrumpe la acción social: robo de vehículos y a casa habitación. En ambos casos la incidencia, en el primer trimestre de 2018, ha bajado con respecto al mismo periodo de 2017. Sigue siendo un problema delicado socialmente, y, las autoridades del Gobierno del Estado deben de continuar en el esfuerzo de cumplir con el objetivo de la seguridad pública. Sobre todo en estos dos elementos de la convivencia y acción social.

PÁRRAFOS: DE DEBATE DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

El próximo domingo, a las 7pm, hora local, será el primer debate entre los candidatos presidenciales. Es organizado por el INE y hasta ahora todos los candidatos registrados han aceptado participar. Los tres candidatos de las coaliciones de partidos y los dos independientes se reunirán e intercambien opiniones, señalamientos, propuestas y ataques. Esto último quizá sea lo más esperado por la audiencia. ¿Qué pasará? ¿Cuánto impactará en las preferencias electorales? Es algo que está en la discusión de la acción electoral. Lo que es innegable es que muchos intereses esperan este encuentro de candidatos para observar si los porcentajes que se mantienen desde hace meses sufren o no variaciones. Si las hay podrían definir su orientación. En caso contrario quizá empiecen a darse alineamientos con quién se presente en los estudios como el más avanzado. Así es la democracia. Habrá que analizar cuáles son los principales temas a esperar que aborden los candidatos. Por otro lado, observar cómo y cuáles propuestas o ataques presenta cada uno.