De democracia, dictadura

En un régimen democrático hay dos elementos fundamentales: rendición de cuentas y posibilidad de alternancia. Democracia no es más empleo, crecimiento económico, desarrollo social, ni siquiera estabilidad política. Es que las autoridades rindan cuentas, y, que los ciudadanos sancionen o premien cambiando o manteniendo al partido de las autoridades en elecciones libres, en México, cada seis y tres años. Los intereses se alinean en la contienda electoral. Cada uno apoya un candidato y otros intereses apoyan otros candidatos, o coinciden en uno mismo. Un medio de comunicación, impreso, televisión, radiofónico o redes de internet representan un interés. Pueden poner al servicio de un interés-candidato su línea editorial. Así es. Todas las frases de “verdad”. “imparcialidad”, “libre”, son sólo slogans publicitarios. Un medio publica su opinión, desde la perspectiva de los intereses que representa. Y todos, tienen el derecho de ejercer la libertad de expresión y publicación. Nadie, pero nadie, puede ser atacado por expresar sus ideas, por representar intereses. Eso es democracia: libertad de expresar las opiniones de los intereses que cada uno decida.

Igual, cada ciudadano vota, y, gana la elección quién más votos obtiene. El voto es secreto y libre. El ciudadano entra solo a la mampara y vota por quién quiere. Los funcionarios de casilla cuentan los votos. Ellos dicen quién tiene más votos y gana. Así de sencillo. No hay más. México ha tomado décadas en construir y consolidar su régimen democrático. Sinaloa, ha tenido alternancia en las alcaldías, en el congreso, en la gubernatura. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tuvo la mayoría de votos el 2016, nadie lo pone en duda. Fue electo por la mayoría de los sinaloenses para administrar lo público. Igual, en 2012, la mayoría de los mexicanos le dieron su voto a Enrique Peña Nieto y será presidente de la república hasta diciembre de 2018.

En otros países no hay democracia. En Siria rige un dictador. Quién se manifiesta contra él, los mata. Brutalmente: armas químicas, gases que intoxican y matan niños y adultos, mujeres y hombres. Ese animal dictador manda explotar bombas de gas para matar personas que protestan contra él. El viernes por la noche (hora de México), los USA, Francia y Gran Bretaña lanzaron bombas contra instalaciones militares sirias. Adónde tenía armamento químico el dictador. Como las utilizadas en Duma, hace poco más de una semana, que mataron más de 50 niños y adultos. Tres países democráticos decidieron atacar a las fuerzas armadas del dictador de Siria. También hay elementos de geopolítica. Sin duda. Sin embargo, indiscutiblemente hay evidencias de violación de derechos humanos en Siria. Y eso da legitimidad a los ataques del eje USA-Francia-Gran Bretaña.

DE DEMOCRACIA MÉXICO Y FALLOS DEL TRIFE

La semana pasada la máxima autoridad en materia electoral, el tribunal electoral del poder judicial de la federación (Trife), tuvo dos fallos cruciales en la elección presidencial de 2018: El primero fue incluir en la boleta al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. El INE detectó que hubo irregularidades en la recolección de firmas, y, a pesar de eso el Trife decidió incluir en la boleta a ese precandidato independiente. Hay un conflicto entre el INE y Trife. En algún momento deberán explicar, una de las dos autoridades, quién tuvo razón y quién se equivocó. Esa es una deuda con la certeza de la elección, principio constitucional de la democracia mexicana.

En el segundo fallo del Trife, el jueves pasado, lo emitió a favor del candidato del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, y en contra de la Procuraduría General de la República (PGR). El Trife confirmó que hubo uso indebido de recursos públicos y se afectó “la equidad” en la contienda presidencial por parte de la PGR, con la difusión de los videos de Anaya y su equipo en la entrada del edificio de la PGR. La pasa entrega de Lecturas se publicó: “Mientras no se presente una denuncia ante un órgano del Poder Judicial, contra Anaya, todo lo que se sigue filtrando y declarando en los medios no es más que publicidad negativa contra su candidatura presidencial. Es obligación de la PGR juntar las pruebas y presentar una denuncia en un juzgado de que hay vinculación de un acto violatorio de la ley por parte de Anaya. Lo contrario puede llevar a un eventual conflicto poselectoral. El PAN podría presentar un recurso de inconformidad por intromisión gubernamental en la elección. Y en una situación que hubiera un resultado cerrado, podría invalidar un triunfo o llevar al país a una situación de ingobernabilidad. Inclusive aunque Anaya no fuera uno de las dos más altas votaciones”.

PÁRRAFOS: DE EQUIDAD, EMBARAZO

Y EL CHAPULÍN COLORADO

Bueno, ya los magistrados del Trife sentenciaron que en la elección presidencial está afectada “la equidad”. Nada menos que del candidato Anaya, que la mayoría de las encuestas sitúa, junto con el candidato José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-NA, en el segundo lugar de las preferencias electorales. No es una suposición, creencia o probabilidad. A uno de los tres candidatos con mayores preferencias electorales el Trife sentenció que una instancia del gobierno federal le afectó “la equidad” en la elección presidencial. Una mujer está o no está embarazada. Punto. Alguien debe hacer algo en el Trife y el INE. Y, desafortunadamente, ya no está el chapulín colorado.