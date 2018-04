¿Y dónde está? La directora de Immujer Mazatlán, Judith Ornelas, parece que se “esconde”, ya que desde que se tocó el tema de feminicidios al alza, no se le ha visto por ningún lado, a pesar de que sostuvo reuniones privadas con las demás dependencias de Immujer en el estado para afinar los mecanismos de trabajo ante la alerta de género en la entidad, que al parecer tampoco ha funcionado para disminuir los casos. El viernes, la funcionaria presentará su informe de actividades en el tema de feminicidios, por lo que quizá no quiera aparecerse para dar declaraciones sobre el tema y no arruinar sus grandes logros.

Bajo perfil. En la contienda por la diputación del Distrito 01, el exalcalde de Mazatlán Carlos Felton González se ha mantenido de bajo perfil. Ha tenido reuniones con ciudadanos y simpatizantes de las zonas rurales, en Rosario y Mazatlán. Sin embargo, poco se le escucha. Gente cercana a su campaña dice que el candidato está en espera de que se liberen los recursos para iniciar una segunda fase, esta más intensa de promoción. Lo cierto es que hasta ahora se ha escuchado más su nombre al estar relacionado con temas polémicos relacionados con el acaparamiento de candidaturas plurinominales al interior del PANo la inhabilitación que le dictó la ahora exsíndica procuradora de Mazatlán Lourdes Sarabia por el caso del tiburonario. Ayer Felton González subió al faro para grabar algunos promocionales. Anunció que serán muy divertidos. Habrá que esperar.

Estrategias. Por momentos se observa que muchos de los candidatos a senadores y diputados federales han bajado el ritmo de sus actividades de campaña, incluso hay quienes no se ven por ningún lado, ni siquiera en redes sociales, que es el sitio favorito de los políticos para difundir sus propuestas de campaña y mensajes al electorado. Según nos han comentado diferentes coordinadores de campaña, se trata de una estrategia para llegar fuertes hasta el día de la jornada electoral, porque 90 días son muchos para el territorio que tienen que recorrer, y como si se tratara de un maratón, los candidatos se están reservando, pero siguen avanzando para que la condición les dé para cerrar fuerte la contienda. Otra de las versiones que nos platicaron es que algunos de los abanderados están esperando que comiencen a fluir los recursos del financiamiento privado y de sus partidos porque no le quieren invertir de sus recursos propios o simplemente no los tienen. Hasta ahora se perciben campañas muy flojas, sin imaginación y sin propuestas, y la ciudadanía no les presta mucha atención, por el mismo desinterés y hartazgo que tienen hacia la política y los políticos. Se espera que con el inicio de las campañas para presidentes municipales y diputados locales el escenario comenzará a moverse.

Gasto innecesario. El intento por digitalizar el trabajo legislativo y bajar el uso y gasto de hojas fracasó en el Congreso del Estado, por lo que donarán las iPad que se compraron para que los diputados en la pasada legislatura las utilizaran para leer los dictámenes, iniciativas y documentos de trabajo. Ahora buscan darle una salida a estos artículos electrónicos, que no fueron usados para el fin que se había planteado. Una idea es entregarlas en apoyo a la educación, pero será decisión de cada grupo parlamentario determinar a quien será el beneficiario de estos.