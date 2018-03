Increíble. No fue ni José Borunda, Guillermo “Billy” Chapman o Felipe Juárez el candidato a la alcaldía de Ahome por la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. En forma sorpresiva el ungido fue Antonio Menéndez, excandidato a diputado federal por Morena. Sí, ese que encabezaba un movimiento interno en Morena para sacar adelante a “Billy” Chapman como candidato a alcalde para al final quedarse con ella.

Algunos dicen que en realidad no trabajó para Chapman sino para él mismo. Y parece que le funcionó aun cuando ni se había registrado como candidato en el proceso interno de Morena. El único que presentó su registro fue José Borunda, pero de nada le sirvió.

El consuelo que le dieron a Felipe Juárez es ir como candidato a diputado local por el Distrito 03, llevando como suplente al presidente del PT en Ahome, Mario Hilario Flores Leyva. Bueno si es que la dirigencia estatal y nacional no les salen con que siempre no, porque cuando no dicen una cosa dicen otra.



Igualito. No hubo ningún cambio anoche de las propuestas de candidatos a alcalde, regidores y diputados locales en el Partido Acción Nacional pese a las voces de protesta de un sector del panismo en Ahome.

La Comisión Permanente estatal volvió a sacar adelante al regidor Miguel Ángel Camacho como el candidato a alcalde en la revisión que se hizo por mandato del Comité Ejecutivo Nacional. Por increíble que parezca no se movió a Horacio Álvarez para diputado local por el Distrito Electoral 03.

Este era uno de los más impugnables. Para el Distrito 04 va Gabriela Rodríguez, y por el 05, por su reelección, va Juan Pablo Yamuni. Los que van para regidores quedaron intactos.



Vigente. Por cierto, el senador Francisco Salvador López Brito sigue cosechando encargos en el PAN pese a que en su tierra, en Ahome, algunos panistas lo consideran dentro del grupo de los “mismos de siempre”.

Pues ni caso les hicieron a estos porque ayer rindió protesta como coordinador de la campaña presidencial de Ricardo Anaya en Sinaloa.

El ánimo de López Brito se le fue por las nubes porque empezó con un discurso triunfalista, al grado de que aseguró con vehemencia que Anaya va a ganar en Sinaloa y el país. Sin embargo, muchos se preguntan de si ya tiene un cargo partidista en este proceso electoral ¿irá a pedir licencia en el Senado de la República?



Soñador. Dicen que Andrés Castillo, hijo de Francisco “Kiko” Castillo, subsecretario de Ganadería en el sexenio estatal pasado, ya se ve sentado en una silla en el Cabildo ahomense. Eso nomás faltaba. No tiene otro tema más que el de presumir que ya tiene amarrada en el Partido Revolucionario Institucional una de las candidaturas a regidor. Que tiene el respaldo del malovismo, que se puso de moda. Los méritos los sustituye por el hecho de ser hijo del exsubsecretario de Ganadería, quien se jacta de ser malovista puro. ¿Eso le irá a servir?



Un volado. El que renunció ayer a síndico de San Blas, El Fuerte, fue Daniel Valdez. Lo hace aun cuando no tiene amarrada la candidatura a la alcaldía de El Fuerte por el Partido Sinaloense, que va en coalición con el PAN, PRD y MC. Sin embargo, la decisión la toma para estar en condiciones de ser elegible y para dar el golpe mediático de que es el bueno. “El Musa”, como se le conoce popularmente, corre el riesgo de quedarse chiflando en la loma porque esa candidatura había quedado definida que era para una mujer por lo de la equidad de género.



Apagafuegos. Las que fueron a calmar los ánimos a Chinobampo, El Fuerte, fueron las candidatas del PRI a la alcaldía y diputación local, Nubia Ramos y Maribel Vega. A su gente les explicaron cómo está el caso de la carretera.