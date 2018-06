En unidad. El candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, tuvo ayer un acto en grande en la Villa de Ahome. Y es que dicen que si quisieron mandar el mensaje de unidad y fuerza ayer lo lograron con creces. El sólo hecho de que en el acto masivo estuviera un gran número de operadores priistas tenía sentido, pero más lo fue que ahí estuvieron los líderes de los grupos internos del tricolor.

Incluso, lo que le dio color es que estuvo en primera fila el malovista de pura cepa: el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros. Además, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, y el director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, quienes aspiraron en su momento a la candidatura a la alcaldía. Por eso, la algarabia se dio cuando Angulo Castro le levantó la mano a Ruelas y a los otros candidatos.

Con esto se confirma que estos van con todo para sacar adelante al candidato priista a la alcaldía. De hecho, Vargas Landeros fue uno de los oradores y dejó claro que va con Ruelas y el PRI. En el acto estuvieron expresidentes del tricolor, los líderes de los sectores, capitaneados por el presidente del PRI, Aldo Prandini. Así, la maquinaria priista ya está lista para el domingo próximo.



Compromiso. Ruelas Echave levantó el ánimo de su gente. Manejó un mensaje que pegó entre los asistentes, sobre todo cuando hizo referencia que ahí hace dos años hizo compromisos junto con el hoy gobernador Quirino Ordaz Coppel que los han cumplido: trabajar hasta el cansancio. Y ayer lo refrendó, por lo que mencionó que los mejores años para Ahome están por venir. Muchos dicen que todo está servido para los priistas el 1 de julio.



Euforia. Se habla que uno de los más contentos por este cierre de campaña es el candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03, Jesús Antonio Marcial Liparoli. Y es que se hizo en una de las sindicaturas de su distrito, por lo que los reflectores también se los llevó. Incluso, a Marcial Liparoli se le vio eufórico, echado para adelante. Es más, ya la cantó que le “pegará una pela” en las urnas al candidato del PAN, PAS, PRD y MC, Horacio Álvarez, y los otros adversarios. Ya quedan seis días para saberlo. Por lo pronto, dicen que el topeño tiene armado un tinglado de operadores de primer nivel para el día de la elección porque no quiere sorpresas.



Sin descanso. Los otros candidatos a diputados locales priistas están por el mismo estilo. Con su ejército de operadores, Fernanda Rivera no baja la guardia en el Distrito Electoral 02, sino que refuerza su trabajo porque tiene una rival de cuidado, la candidata pasista Marysol Morales. Gilberto Irazoqui no se duerme en su laureles y se metió de lleno a la zona del distrito, en el 04, que corresponde a Guasave, en donde dicen que ahí va a ser la diferencia, en tanto Marco Antonio Tordecillas no para de casa en casa para pedir el voto. Se habla que para el PRI las diputaciones locales son más importantes de lo que se piensa.



Un volado. El que se dejó venir fue el presidente del Partido Nueva Alianza en Sinaloa, Jaime Valdez Juárez, para reanimar las huestes del candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02, Rubén Félix Hays, con quien salió a las calles con sus brigadas. No podría ser más oportuno su respaldo porque Félix Hays sí que lo ocupa.



Convocatoria. El que va a cerrar con todo dicen que es el candidato de Morena, PT y PES a la alcaldía de Choix, Omar Gil Santini. Lo hará el miércoles a las 15:00 horas en el centro de Choix. Se habla que ahí se va a ver si va a dar la pelea en las urnas el domingo o su candidatura fue mero espejismo.