Desmentido. En una palabra, el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Álvaro Ruelas Echave, vino este fin de semana de apagafuegos al resurgir versiones de la contaminación de la presa Huites y del río Fuerte por el derrame de jales de la mina Río Tinto, en la sierra de Chihuahua.

Concentrado en lo técnico, en los estudios de laboratorio, Ruelas Echave negó que el agua de la presa y del río sean un riesgo para la salud de la población del norte de la entidad. El acotamiento que hace Ruelas Echave es oportuno ante la intranquilidad que de nueva cuenta había surgido entre la sociedad. De hecho, el funcionario estatal no se metió en berenjenales sobre algún tinte político a la información sobre la contaminación de la presa y el río.

Dicen que todo viene por la versión que dio el dueño de un hotel en Choix de la muerte de unos peces que, según el líder de los pescadores de la presa, Óscar Echavarría, no es por la contaminación, sino porque no aguantaron la resiembra que hicieron, lo que no se dio cuenta el empresario hotelero.



Reconsideración. La opinión generalizada es que fue buen gesto el del alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de reconocer que fue un error haber expresado que si alguno de sus colaboradores robaba un solo peso lo iba a ir a tirar a Navojoa y más lo fue el hecho de que pidiera disculpas al pueblo de esa ciudad sonoronse. Pocas veces ocurre que algún político salga con eso y menos cuando está en un buen momento de poder.

En realidad, la postura de origen casi nadie, por no decir que todos, se la tomó en serio sino más bien la asimilaron como una pose discursiva, un mensaje desafortunado al calor de la emoción y apasionamiento del triunfo.

Los conocedores del derecho indican que si alguien de sus colaboradores se roba un peso del erario público debe de ser cesado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Así de claro.



Oficializando. Por cierto, el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se inclinó por Carlos Julio Fierro Serrano para que sea el próximo director general de Obras Públicas y Servicios Municipales a propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles de Ahome, con lo que se cumplió el vaticinio de que la terna que presentó esta organización tenía más viabilidad que la presentada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Los Mochis, en la que había “cartuchos quemados y reciclados”.

Ahora a Chapman le falta definir al secretario de Desarrollo Económico, que va a surgir de las propuestas de la iniciativa privada. De hecho, este fin de semana el alcalde electo confirmó los nombres de algunos de quienes van a ser sus colaboradores que en este espacio se habían dado a conocer con anticipación.

Por ejemplo, el de Felipe Juárez que va al Instituto Municipal del Deporte; Juan Bautista, a Comunicación Social; Juan Fierro a Seguridad Pública y entre Jaime Beltrán y Sergio Leyva quedará la Tesorería. Realmente lo nuevo es la posición a Fierro Serrano y que José Carlos Grandío irá a Desarrollo Urbano o Comun, y Víctor Carrasco, a Cultura. Chapman no lo ha oficializado, pero hay versiones que el exdiputado local priista Andrés Estrada Orozco será el secretario del Ayuntamiento.



En ausencia. Como un baldazo de agua fría dicen le cayó a Jaime Astorga Hernández su relevo como director de la clínica del Issste de esta ciudad por la que había sustituido: Mario Soto. O sea, en el nosocomio todo regresa a como estaba hace tres meses. Es más, se habla que Astorga Hernández fue relevado en su ausencia porque lo ubican en Chihuahua. Lo que sí es que no se sabe por dónde le llegó el ramalazo, aunque hay informes de que podría aparecer en alguna posición del Sector Salud estatal en los próximos días.