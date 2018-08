A la banca. Como era de suponerse, la salida de Bernardino Antelo Esper como vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa revolvió el agua en Ahome.

Más allá de los motivos que causaron su salida, que se mencionan varios, muchos priistas y no priistas centraron su atención en el futuro de Antelo Esper. Algunos lo perfilan para estar en el gabinete del que va a ser desde el 1 de noviembre alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, a quien se dice que apoyó en la elección pasada, pero no son pocos los que descartan esta posibilidad porque prácticamente los nombramientos ya fueron extendidos. Y los pocos que faltan parece que ya están ocupados.

Sin embargo, la interrogante mayor en lo más corto es de si Antelo Esper va a regresar o no como diputado federal, responsabilidad de la que pidió licencia para venirse a la Ceapas. Los que saben aducen que no lo va a hacer porque se vería mal, ya que quedan unos cuántos días y se interpretaría que sólo sería para hacerle mal al agua a Luis Alfonso Pineda quien entró por él como suplente. Más de alguno estima que el camino que seguirá Antelo Esper es estar en la banca para mejores tiempos.



Apoyo. Lo que sea de cada quien, buena impresión causó la presidenta del DIF en Sinaloa, Rosy Fuentes, con su mensaje en el acto de la puesta de la primera piedra para la construcción de la guardería para empleados de una maquiladora en Los Mochis.

Acompañada del secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Javier Lizárraga, entre otras personalidades, Fuentes destacó el sentido de agradecimiento que se debe de tener cuando hay reciprocidad en una relación, como la que existe entre los empresarios y trabajadores de esa maquiladora.

Al que se le vio relajado en el evento fue al líder regional de la CTM Nicolás García Castillo que por lo pronto ahí no le echaron “grilla”. Al contrario, con esa obra gana puntos.



Inquieto. Al que dicen que se le ha visto inquieto en los últimos días es al delegado de Vialidad y Transportes en Los Mochis, Hugo Leal Sañudo. Así como este, los otros delegados en la zona norte de la entidad no saben como les va a ir con el nuevo director de Vialidad y Transportes en Sinaloa Feliciano Valle Sandoval que entró por Octavio Ruiz que fue reubicado como director de Inspección y Normatividad. Se habla que Valle Sandoval está convocando a una reunión el próximo viernes con todos los delegados de la dependencia. Con razón se les hizo bolas el estómago porque dan por hecho que este trae su librito ¿y gente también?.



Salida. Se habla que el regidor panista de Ahome Yoshio Vargas Estrada ya tiró la toalla. A las pocas veces que se le ha visto en Palacio Municipal surgió la versión de que Vargas Estrada ya no se va a presentar salvo que surja algo urgente e inesperado. Pero bien que va a cobrar.



La marcha. Los regidores de oposición en El Fuerte no dejan ni a sol ni a sombra a la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. Y es que a la postura que tuvieron en la última sesión de Cabildo de desconocerla como alcaldesa, en los próximos días organizan una marcha, junto con el candidato perdedor de Morena, Aureliano Urías, para concientizar a la población fortense de la ilegitimidad de su triunfo.

Ya dejaron en claro que no van a tomar el Palacio Municipal, lo que algunos fortenses lo veían muy radical.

Lo cierto es que en los próximos días se va a saber si de su dicho de desconocerla como alcaldesa pasan a los hechos.

Dicen los que saben que no tendría ningún sentido y hasta se verían mal por la contradicción en que entrarían si la desconocen y asisten a las reuniones de Cabildo o a los eventos que preside Ramos Carbajal. De palabra la desconocen, pero en los hechos la reconocerían.