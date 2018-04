Espacio. A como se ve, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, no se duerme en sus laureles. Quién sabe cómo le haría, pero ayer apareció con un nuevo cargo: ahora es el nuevo tesorero de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México.

Tomó protesta junto con el presidente Arturo Palma Carro en la renovación del comité ejecutivo de esa organización para el periodo 2018-2020. Aquí se arreglaron de último momento: de las dos planillas que había se hizo una.

En el evento en la Ciudad de México, Antelo Esper dijo que esto es un logro para el gobierno de Quirino Ordaz, ya que a Sinaloa le permitirá tener una cercanía con esta asociación, así como con organismos internacionales que están dentro del sector del agua potable. Y también buscar más recursos.



Condiciones. ¿El diputado local Cecilio Gámez Portillo seguirá hasta el final de esta legislatura o una vez pasada la elección del 1 de julio le dejará la silla a Jesús Antonio Marcial Liparoli, quien busca su reelección en el Distrito Electoral 03? Se habla que la respuesta estará de cómo se comporte Gámez Portillo.

En ese sentido, si no se extravía en su labor en el Congreso del Estado y si la votación se gana en el Valle del Carrizo, región en donde vive, Gámez Portillo se queda hasta el 1 de octubre. De lo contrario, se tendrá de nuevo a Marcial Liparoli en el Congreso, gane o pierda, pasando el 1 de julio.



¿A juicio?. No son pocos los priistas que se preguntan si la dirigencia del tricolor va a someter a juicio para darla de baja a Socorro Calderón Guillén, excoordinadora del Cobaes en la zona norte de Sinaloa. Lo que pasa es que la también exdiputada local priista aparece como candidata a regidora en la planilla de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social y algunos aseguran que eso es motivo para que le abran procedimiento para darla de baja. Sin embargo, los líderes del PRI se voltean para otro lado. Ni tocan el tema.



Molestia. En tamaño problema se metió el presidente de la Asociación Ganadera de El Fuerte, Bismarck Orduño, al cederle la candidatura a la regiduría del sector a su cuñada Paola Peraza. Los líderes y los ganaderos reclaman de si Orduño no quería esa posición, se la hubiera dado a uno del sector.

¿Serán votos menos para la candidata priista a la alcaldía Nubia Ramos? De hecho, Ramos no sólo enfrenta esta circunstancia adversa, sino que es generalizado en los diferentes sectores del partido que se quedaron sin posiciones porque casi todas se las dieron a sus allegados ligados al Partido Verde Ecologista. Falta saber quién va a capitalizar el descontento tricolor.



De rebote. Lo que ocurre en el PAN y PRI de Choix parece que está beneficiando al candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Omar Gil Santini. Panistas y priistas se le están sumando por estar inconformes con los candidatos designados. Un sector del albiazul no quedó conforme porque le quitaron la candidatura a Lidia Villalba Cota y nombraron a Yoneida Gámez.

Por si fuera poco, los dos bandos de panistas rechazan la postulación de la priista Gloria González como su candidata a la diputación local. En tanto, una gran parte de cabezas de grupos de priistas emigraron con Omar Gil Santini por el rechazo rotundo a la candidatura del Panal y PRI de Lindolfo Reyes Gutiérrez, quien llegó a la alcaldía por el PAN.