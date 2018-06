La trampa. Los que se volaron la barda son los operadores del candidato de Morena, PT y PES a la alcaldía de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Subieron a las redes sociales una encuesta en la que Chapman sale en primer lugar, seguido por el priista Álvaro Ruelas y en tercero el panista Miguel Ángel Camacho. Pero el detalle es que en la parte superior dejaron la leyenda “Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la República”.

No faltó quien tuviera curiosidad por eso de Presidente de la República y luego salió el peine: sobrepusieron las fotos de Chapman, Ruelas y Camacho por las de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya de una encuesta del periódico La Razón. Y dejaron los porcentajes. Esto fue ayer la comidilla. Para unos y otros, esta es la pifia mayor en este proceso electoral.



No se le hizo. No le gustó nada al candidato independiente a la alcaldía de Ahome, César Iván Zacarías, que los empresarios del organismo intercamaral de Los Mochis hayan cancelado el debate con todos los aspirantes a ese mismo puesto bajo el argumento de que sólo el candidato priista Álvaro Ruelas Echave había aceptado participar.

En un principio se hizo extraño que Zacarías haya rechazado estar en el debate si era el más interesado en seguir en este ejercicio, su principal vía de tener impacto en los electores. Incluso, dice que él sí confirmó su participación, por lo que se fue contra los empresarios. Dicen que lo haya confirmado o no, pero los empresarios perdieron el interés en el evento cuando el candidato morenista Guillermo “Billy” Chapman y el panista Miguel Ángel Camacho declinaron estar en el debate.



Accidentada. Dicen que más mal que bien quedó la regidora de El Fuerte Teresita Mendívil y de paso se llevó de corbata a los candidatos al Senado por Morena, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro. Incluso, Rocha Moya hasta se enojó en la conferencia de prensa que organizaron para darle la bienvenida a Mendívil. Y es que no le parecieron los cuestionamientos a ella.

Lo cierto es que la regidora deja al Partido Sinaloense para irse con ellos. Muchos dicen que en principio esto fue más bien un golpe mediático que novedoso porque desde que el otro regidor del PAS, Alfredo Ayala, se pasó con ellos, ya Mendívil trabajaba para Morena. Nada más que dosificaron el anuncio para sorprender de que siguen sumando adeptos cuando son los mismos.

Se habla que lo peor fueron las respuestas que dio Mendívil. Una de ellas es que dijo que se “avergonzaba del género” en referencia a que rechaza la candidatura a la alcaldía de El Fuerte por el PAS, en coalición con el PAN, PRD y MC, Rosa María Martínez Cañedo.



No que no. Por cierto, el regidor de El Fuerte José María Flores Soto y el exalcalde fortense Miguel Ceceña Ruelas reaparecieron ayer en la escena pública. Lo hicieron en la conferencia de prensa de los candidatos morenistas Rubén Rocha Moya e Imelda Castro y la regidora Teresita Mendívil, lo que avivó las versiones de que sus señalamientos en contra de la candidata a la alcaldía por el PRI, Panal y Verde Ecologista en ese municipio, Nubia Ramos Carbajal, sobre el manejo de los recursos de la carretera a Chinobampo, tenían fondo político-electoral.

Así, con su presencia ahí, Flores Soto y Ceceña Ruelas le dieron más argumentos a los priistas para contrarrestar los ataques que le endilgan a su candidata. Y lo hicieron en el momento menos oportuno: en la recta final de las campañas. No se pudieron aguantar y con ello algunos calculan que van a perder lo que podrían haber ganado en la campaña a la que sometieron a la candidata priista a la alcaldía.