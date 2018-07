Agandalle. El dicho de le dan la mano y agarran el pie le queda a la perfección al Colegio de Ingenieros Civiles de Los Mochis. Y es que el presidente del organismo, Sergio Israel Álvarez Rubio, no solo le entregó ayer al alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, la terna para que este elija al nuevo director de Obras Públicas y Servicios Municipales, como fue el compromiso, sino que le dio otros nombres para otras posiciones.

Para empezar, la terna para Obras Públicas y Servicios Municipales está ¡el propio Sergio Israel Álvarez Rubio!, Hernán García Castro y Fernando Valenzuela García, quien recobró notoriedad en los trienios de su hermano Esteban Valenzuela García.

Encarrerado, el líder de los ingenieros le propuso a Chapman a Lino Edgardo Ríos Montoya para Comun, lo que para algunos este es un “cartucho quemado”, además a Raúl Soto Vega como director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Ya muchos dudan que el perfil de unos y otros le llene el ojo al alcalde electo de Ahome.



Desmoronado. Dicen que el que resintió la derrota quizás más que el propio candidato a su reelección como alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, es el presidente del Comité Municipal Campesino número 5, Martín Castro Cota, quien iba en la planilla para regidor. Lo que pasa es que dicen que Castro Cota ya andaba “volado” porque iba a tener, según cuentan, un poder como pocos en el próximo trienio.

Sí, ya se hacía líder campesino y regidor. Estaba tan seguro de eso porque su padrino político, el exalcalde de Ahome Esteban Valenzuela García, traía un despliegue en la zona rural del municipio, lo que no sirvió de nada porque les pegaron una tunda en las urnas.

Algunos líderes, entre ellos cenecistas, comentan que el control político en el campo del exalcalde es ya sólo de papel. Incluso, ya se habla que Martín Castro podría sufrir una embestida para sacarlo de la dirigencia.



Lucimiento. Más de oropel, de reflectores, para la toma de la foto, ven muchos el convenio que signaron la Federación de Abogados de Sinaloa y el Ayuntamiento de Ahome. En realidad, no se visualiza nada nuevo en esa relación en materia de seguridad pública porque es el mismo “rollo” de siempre del presidente de la organización de abogados, José Luis Polo Palafox, a quien le sigue la “corriente” el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi. Ahora resulta que la Fedasin se convirtió en la salvadora de los ahomenses porque van a colaborar con propuestas para mejorar las condiciones de seguridad. Para eso no necesitaban hacer tanto argüende.



Falta. El Congreso del Estado aprobó ayer la solicitud de licencia definitiva como alcalde sustituto de El Fuerte de Antonio Cota González. El documento fue remitido a los diputados por el secretario de la comuna fortense, Favián Cota. Sin embargo, sorprendió a los fortenses que no se le haya tomado la protesta al nuevo alcalde, lo que se espera que ocurra en la sesión de mañana.

Si bien es cierto que el Cabildo aprobó el nombramiento como alcalde provisional de Rodolfo Cota, más de un fortense no descarta que al final el Congreso del Estado salga con su domingo siete. Es decir, que nombre a otro, incluso que regrese Nubia Ramos. Ya en El Fuerte todo puede pasar.



La sombra. Por cierto, el desaseo para sacar de la alcaldía de El Fuerte a Antonio Cota González dejó con los “pelos de punta” a los fortenses, quienes responsabilizan de esa operación a la alcaldesa con licencia y electa Nubia Ramos Carbajal. Es más, el regidor José María Flores podría denunciar formalmente la ilegalidad de la sesión para echar abajo el nombramiento como alcalde provisional de Rodolfo Cota. No cabe duda que Nubia Ramos tendrá la sombra de “Chema” aun cuando deje de ser regidor.