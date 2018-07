Desaire. No les gustó nada a los líderes de las organizaciones empresariales aglutinados en la Organización Intercamaral de Los Mochis que el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, haya cancelado por segunda ocasión la reunión que tenía agendada para ayer.

El presidente de Canacintra, Eury Valle, no asimilaba lo que él mismo calificó como un desaire. Hasta eso que Chapman les habló al cuarto para las doce para cancelar la cita, lo que ya no les dio el tiempo a los empresarios para invitar a otra personalidad, por lo que la reunión de la intercamaral no se llevó a cabo.

La justificación que el alcalde electo les dio es que por causa de fuerza mayor, según dijo Valle. Algunos empresarios señalaron que en realidad Chapman se tomó unos días de descanso. Pues la tercera será la vencida.



Deslinde. Por cierto, antes de irse, el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, dejó a los líderes de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social un tanto desconcertados. Y es que en sus últimas visitas que Chapman hizo a las comunidades rurales ya investido como presidente municipal electo fue reiterativo para dejar en claro que él no pertenece ni a uno ni a otro partido político.

Esto es real, pero algunos lo interpretan como un deslinde de su parte para no repartirles parte del pastel en la comuna en el próximo trienio.

Si acaso en la relación de los bendecidos que ya dio a conocer solo hay dos morenistas, pero él los seleccionó. Faltan algunos puestos, pero la preocupación de los dirigentes partidistas que formaron la coalición es que ya de los importantes quedan muy pocos. A ver con qué les sale el alcalde electo cuando regrese de sus días de asueto.



Posicionamiento. Los líderes de los abogados de Los Mochis regresaron tras participar en el Congreso Internacional de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México que se celebró en Cuernavaca, Morelos, al que asistieron otros tantos de otras ciudades, como de Guasave, entre ellos Melquiades Cervantes y Ricardo Beltrán Verduzco, este último presidente de la organización nacional de abogados.

César Luis Vea Vea, Luis Bojórquez, Miguel Ángel Carrillo, Ramón Velderráin, entre otros, llegaron tras el evento en el que definieron que la relación con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador será de respeto. Sin embargo, harán señalamientos cuando consideren que las cosas no se están haciendo bien.

Incluso, el próximo Congreso de la Concaam será en Toluca y en la que estará, según se informó, López Obrador. Y es que en la Concaam hay gente identificada con el que será el nuevo presidente de la República.

No cabe duda que estos están vivitos en el presente, pero dicen que hay otros que viven en el pasado, sacando fotos del recuerdo, lo que les quedó del aire que traían.



Revanchismo. El regreso de Nubia Ramos a la alcaldía de El Fuerte no le benefició en nada a la gente que entró cuando ella se fue a buscar su reelección. Ayer regresaron los funcionarios que se fueron con ella a la campaña y otros más que llegaron con la consigna de darle las gracias a los que entraron con Antonio Cota González, quien fue el sustituto de Ramos.

Algunos lo tomaron como revanchismo, pero otros no tanto porque esos movimientos lo ven dentro de la normalidad cuando se va uno y llega otro.

A los que Ramos les extendió los nombramientos se incorporaron ayer a sus labores al vencerse los días de vacaciones para el personal de confianza, pero es muy posible que el organigrama de la comuna quede completo para el próximo viernes, según el secretario del Ayuntamiento, Favián Cota Verdugo, que por lo que se ve ni suda ni se acongoja por los vaivenes del poder fortense.