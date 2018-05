Parcial. La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, Laura Gálvez, está recibiendo señalamientos en su contra porque no quiere ver más allá de lo que ocurre en el instituto político que no sea los asuntos del candidato al Senado de la República, Mario Zamora Gastélum.

Dicen que está bien que vea por sus intereses porque al fin y al cabo está en esa posición por Zamora Gastélum, pero su responsabilidad es ver por los demás como es el caso del candidato a la diputación federal Rubén Félix Hays, quien sí anda en campaña. De hecho, entre los priistas están observando eso de su secretaria general para que sea más pareja cuando arranquen las campañas de los candidatos locales.



La desconfianza. En la definición del exdelegado de Vialidad y Transportes en Los Mochis Janitzio Valle Soto no salió del todo limpio porque hay algunos priistas que lo ven con recelo. Luego de que declaró que se la va a jugar con el candidato priista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, no faltaron operadores priistas que le dieron hasta con la cubeta.

En principio, no le tienen confianza porque anduvo con los candidatos de Morena y el Partido Sinaloense. Una de tantas que lo puso pagado fue una de las activistas priista Patricia García Galindo.

De seguro García Galindo lo descalificó porque dicen que Valle Soto hablaba hasta por los codos en contra del candidato priista a senador Mario Zamora Gastélum. Y García Galindo no se la dejó pasar porque es una de las operadores del grupo de las m arrobadas que están con todo con Zamora Gastélum.



En preparación. El que dicen que anda muy movido es el exdirector de Salud Municipal de Ahome Héctor Hubbard, para tener todo preparado para el inicio de la campaña electoral. Para muchos fue sorpresa que apareciera como coordinador de la campaña del priista-panalista Marco Antonio Tordecillas Franco, que va por la diputación local por el Distrito Electoral 05. En un primer momento, algunos señalaron que no tiene experiencia electoral, a lo que otros puntualizaron que cuando menos verde no está porque en la pasada campaña participó activamente.

Algo le vieron a Hubbard para pedirle que se separara del cargo para colocarlo en la estructura priista de campaña.



De tianguis. Si quería llamar la atención el diputado local priista Cecilio Gámez Portillo lo está logrando. Primero lo hizo por resistirse a quitarse el sombrero en el Congreso del Estado y ahora aprovechando lo del Tianguis Turístico, celebrado en Mazatlán, propuso que también se haga un Tianguis Turístico para la Comercialización de las Cosechas de Granos. Los productores, principalmente del Valle del Carrizo, donde tiene sus orígenes, avalaron su planteamiento. Gámez Portillo no pierde la oportunidad de subir a la tribuna del Congreso del Estado para hablar en favor del campo. De veras que se tomó muy en serio su papel.



Reacomodo. El expresidente del subcomité del PRI en el Valle del Carrizo Telésforo Armenta se subió al carro de la Revolución. En un movimiento sorpresivo lo colocaron como el jefe de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome en esa sindicatura. Quien estaba ahí, Andruu Etel Padilla, no quedó descobijado. Lo jalaron para la ciudad.

El grupo político de Armenta quiere más posiciones, pero hasta ahí nomás van a llegar porque de darles a manos llenas se provocaría el desequilibrio de los grupos priistas carricenses y saldría peor el remedio que la enfermedad. De hecho, ya le traen “grilla” a otro funcionario, pero este estatal en esa sindicatura.