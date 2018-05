Le buscan. La candidata al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista en Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, fue arropada por el candidato de esa coalición a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave.

Para que la conozcan mejor, Ruelas Echave platicó con ella en el Parque Sinaloa. Millán Bueno se desplayó para convencer a los ahomenses de que son la mejor opción, lo que subieron a las redes sociales. Esto es parte de las acciones que ella ha emprendido paralelo a las que desarrolla su compañero de fórmula, Mario Zamora Gastélum.

Antes de que muchos tiraran pa’l monte, algunos priistas aclararon que los candidatos del tricolor al Senado andan por momentos por separado para abarcar más terreno y no porque haya roces entre ambos. Por lo pronto, Ruelas Echave la hizo de entrevistador y de paso aparece en el escenario público.



Apertura. Los panistas de Ahome van con todo para rescatar los espacios que creen suyos, pero que en las últimas elecciones no les ha ido tan bien. Eso es lo que se dice tras que abrieron una casa de campaña en la sindicatura de Higuera de Zaragoza, donde en principio están arropando al candidato a la diputación federal Zenén Xóchihua Enciso, pero que será el cuartel general de todos los candidatos una vez que arranque el 14 de mayo la campaña para la alcaldía y diputaciones locales, que en ese caso para el Distrito Electoral 03.

El activista Héctor Nolasco es uno de los que empezaron a operar en esa casa de campaña. Quizás los panistas, ahora aliados con los del Partido Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se habían confiado de ese bastión que fue retomado por los priistas. De hecho, los panistas van a batallar para volver a tomar el control porque hay operadores, como Ernesto García Cota, entre otros, que ya tienen su estructura en acción para los candidatos priistas, especialmente para el candidato a la alcaldía, Álvaro Ruelas. Y el que va para la diputación local por ese distrito, Jesús Antonio Marcial Liparoli, también trae lo suyo.



La apuesta. De hecho, el que también se concentró en esa sindicatura es el candidato a la diputación federal por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, José Jaime Montes Salas. Tiene claro que esta sindicatura y la de El Carrizo, que también recorrió, son clave para la votación en la zona rural, en donde le apuestan que el efecto Andrés Manuel López Obrador le ayude a obtener votación, así como al candidato a la alcaldía Guillermo “Billy” Chapman y el que va para diputado local, Juan Ramón Torres.

Algunos dicen que no tienen otra apuesta porque estructura y recursos es de lo que carecen. Y esto último en una elección es fundamental para el triunfo o la derrota. Pero algunos aducen que el hecho de que Montes Salas haya salido a recorrer esas sindicaturas es un buen signo porque en los restaurantes, tomando café, no va a lograr ganar los votos.



Se da a ver. Dicen que la candidata del PAN, PRD, PAS y MC a la diputación local por el Distrito Electoral 04 de Ahome, Gabriela Rodríguez, no le dejará el camino fácil a su contrincante del PRI, Panal y Verde Ecologista, Gilberto Irazoqui Galaviz. Después de la resistencia de algunos panistas por aceptarla como candidata, Rodríguez dejó que las aguas se enfriaran. Y a unos días de que empiece la campaña formal, ya se da a ver.

Pues más le vale porque el expresidente del Comité Municipal Campesino número 5 le lleva terreno ganado porque dicen que no para de reunión en reunión de “amigos” en ese distrito.



Vale más. Todo parece indicar que la priista Nubia Ramos entró en razón. Ya no cayó en el juego del exalcalde Miguel Ceceña Ruelas y el regidor José María Flores de contestarles ni mandar hacerlo ni buscar apoyo para ello. Y es que cada vez que esto ocurría, sus opositores le daban hasta con la cubeta.

La última que le sacaron es que había dudas en el manejo de casi 50 millones de pesos en obras en su gestión. Ya mejor optó por el silencio y concentrarse en la organización del inicio de su campaña.