Sin respuesta. Muchos se sorprendieron del aire triunfalista que todavía ayer traía el candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la diputación federal en Ahome, Rubén Félix Hays, tras el debate con sus contrincantes, porque muchos opinan que el gane que pregona sólo lo ve él y sus seguidores. Incluso, algunos lo cuquean con la frase de que “para eso quería el debate”. Se refieren a que lo tupieron y hasta el candidato independiente, Paúl Alfonso López de Santa Ana, se le salió por la tangente y hasta lo hizo ver mal.

Mientras que Félix Hays festejaba haber ganado el debate, algunos priistas todavía esperan la respuesta al señalamiento que le hizo el candidato morenista José Jaime Montes de que se había robado los ladrillos para construir el segundo piso del edificio del partido. Y más provocó suspicacia que haya contestado otros cuestionamiento, pero ese en específico no.



El subconsciente. Dicen que lo expresado por el candidato de Morena, PT y PES a la diputación federal de Ahome, José Jaime Montes Salas, en el debate con sus adversarios sobre Felipe Juárez, candidato del PT a la diputación local por el Distrito Electoral 03, no fue un error sino que lo traicionó el subconsciente. De todos es conocido la pugna de los morenistas, de la corriente de Montes Salas, con Felipe Juárez y que reflejó en el debate el candidato. Y es que en uno de los ataques al candidato panista Zenén Xóchihua Enciso, Montes Salas lo acusó de cínico por traer de cómplice a Felipe Juárez, pero al darse cuenta de su pifia trató de componerla, de nombrar al verdadero Felipe ligado al panista. Se habla que para Juárez no fue sorpresa eso.



Clarito. Con el respaldo en la bolsa dicen que salió ayer el candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, de la reunión con los empresarios integrantes de la Coparmex. Y es que les repasó su proyecto para continuar con el desarrollo y progreso en Ahome, lo que fue bien visto porque se los dijo cómo lo iba a ser. Ruelas Echave les hizo ver que era el único candidato que ya había hecho su declaración de 3 de 3 que esa organización empresarial les pidió a los aspirantes a algún puesto de elección popular.

Hoy es la reunión con Guillermo Chapman, de Morena-PT-PES, y el viernes con Miguel Ángel Camacho, candidato del PAN-PAS-PRD-MC; por eso Ruelas Echave les dejó el encargo de que les pidieran esa declaración.



Infraganti. El ambiente electoral se empezó a sobrecalentar a unos días de que la campaña de proselitismo concluya. La mayoría de los candidatos han denunciado la destrucción de propaganda, pero hasta ahora los activistas del Partido Sinaloense están mostrando evidencia de quien se las está tumbando. Se dice que sorprendieron con las manos en la masa a los operadores de Morena que quitaban propaganda de su candidato al Senado Héctor Melesio Cuén Ojeda para colocar la de sus candidatos. Las fotos que así lo demuestra las empezaron a socializar y en las próximas horas podrían interponer la queja formal ante las autoridades electorales. El riesgo es que las acciones suban de tono.



Vacilada. Quienes han visto a Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, candidato del Partido Independiente Sinaloense a la alcaldía de Ahome, dicen que no cree en nadie más que en él mismo. Como Dios le da a entender, el exmorenista recorre las colonias llevando el mensaje parecido al que utilizó en el debate con sus oponentes. Sin embargo, más que en serio, algunos, sobre todo amas de casa, le toman a vacilada eso de “mocharle el pescuezo” a los funcionarios corruptos. Pero Ibarra Rodríguez le hace su luchita para tener votos.