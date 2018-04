Calambre. El activismo del candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02, Rubén Félix Hays, no le está dando resultados para ganar el próximo 1 de julio. Algunos en el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista no encuentran la razón de su baja aceptación si Félix Hays no para de trabajar para conseguir el voto popular.

Trae un buen ambiente, pero no se traduce en la intención del voto. Se habla que ese fue uno de los temas que se trataron en la visita que hizo a Sinaloa la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu. A Félix Hays no le queda de otra más que buscarle la forma de ganarse al electorado ahomense porque el tiempo vuela.



Seguro. El que ni suda ni se acongoja es el candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social a la alcaldía de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Y es que de que va a estar en el Cabildo, lo va a estar en virtud de que va en primer lugar de la lista de candidatos a regidores pluris. Es decir, si pierde tiene segura esa posición.

Sin embargo, se dice que aunque no ha empezado formalmente la campaña, se está moviendo para ganar la elección para alcalde. Chapman y su gente desdeñan las versiones de que no tiene viabilidad su candidatura por ser desconocido porque eso lo van a demostrar que no es así y lo van a convertir en ventaja. Eso está por verse. Pero por lo pronto de todos los candidatos a la alcaldía el más cómodo es Chapman porque perdiendo gana.



Ingenuidad. Por cierto, dicen que José Borunda, coordinador de Morena en Ahome, está incomodando a sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Ahora resultó con que va a demandar hasta penalmente al candidato a alcalde del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, Álvaro Ruelas Echave, por haber metido la solicitud como ciudadano para que el Cabildo aprobara un descuento al impuesto predial urbano para los pensionados y jubilados del desaparecido Ingenio Los Mochis.

Borunda considera eso como un delito electoral, lo que muchos no lo ven por ningún lado. Y pues Ruelas Echave la bateó. Ayer, ante los medios de comunicación, dijo que no lo van a intimidar por ayudar a la gente y si eso tiene consecuencias, las va a asumir. En una palabra, se fue hasta la cocina. Hasta los de Morena dicen que Borunda hizo más grande a Ruelas Echave. Es decir, mordió el anzuelo.



Definición. El exdelegado de Vialidad y Transportes en Los Mochis Janitzio Valle Soto ya no tuvo margen de maniobra para andar operando al mismo tiempo con Morena, el Partido Sinaloense, el Revolucionario Institucional, por decir algunos, en este proceso electoral. Unos dicen que lo agarraron en el tira y tira, pero lo cierto es que Valle Soto se queda con el tricolor.

Y para que ya no quedara dudas de su definición, ayer citó a conferencia de prensa en la que dijo que va a apoyar al candidato a la alcaldía por el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, Álvaro Ruelas Echave. De hecho, esto lo hizo para reforzar su participación porque ya lo había dejado claro en un video que filmó junto con Ruelas Echave y el candidato a diputado por el Distrito Electoral 03, Jesús Antonio Marcial Liparoli.



Pleito. El exalcalde de El Fuerte Miguel Ceceña Ruelas ahora agarró pleito con el director de Comunicación de la comuna, Agustín Torres Sotomayor. Dice que llegó a sus oficinas a amenazarlo.